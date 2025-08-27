Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!

A Sátoraljaújhely Most! Facebook-csoportban nagyjából két naponta, ha nem minden nap előkerül a kérdés, hogy „Mikor lesz Meki Sátoraljaújhelyen?”. A kommentelők között általában heves viták alakulnak ki. Egymásnak feszül a „Minek ez nekünk?”, és a „Bárcsak végre lenne!” csapat. Egy biztos, a többség szeretne McDonald’s-ot a városba, vannak, akik még a helyét is megválasztanák, nem a külvárosba, hanem a belvárosba szeretnék.

Sátoraljaújhelyen nagyon várják a McDonald’s éttermet

McDonald’s, ha gyorsan kell valami?

Kisvárdán van legközelebb Meki, és ott már egy KFC nyitását is várják szeptember körül, de Sátoraljaújhely még házon belül nincs a Meki-hálózaton

Ráadásul a Meki minden korosztályhoz szól. Most éppen Dzsúdló kedvenceit kóstlhatják a gyorsételek imádói.