Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!
„Mikor jön végre a Meki Sátoraljaújhelyre?” – a városban hetek óta ez az egyik legnépszerűbb téma. A Facebookon parázs viták robbannak ki, a találgatások nem hagynak alább, így megkerestük a McDonald’s-ot. Az biztos, hogy az aranyívek kérdése sosem volt ennyire közel a megoldáshoz.
Lesz McDonald’s Sátoraljaújhelyen? Itt a válasz!
Forrás: Shutterstock/illusztráció
A Sátoraljaújhely Most! Facebook-csoportban nagyjából két naponta, ha nem minden nap előkerül a kérdés, hogy „Mikor lesz Meki Sátoraljaújhelyen?”. A kommentelők között általában heves viták alakulnak ki. Egymásnak feszül a „Minek ez nekünk?”, és a „Bárcsak végre lenne!” csapat. Egy biztos, a többség szeretne McDonald’s-ot a városba, vannak, akik még a helyét is megválasztanák, nem a külvárosba, hanem a belvárosba szeretnék.
McDonald’s, ha gyorsan kell valami?
Kisvárdán van legközelebb Meki, és ott már egy KFC nyitását is várják szeptember körül, de Sátoraljaújhely még házon belül nincs a Meki-hálózaton
Kisvárdán van legközelebb Meki, és ott már egy KFC nyitását is várják szeptember körül, de Sátoraljaújhely még házon belül nincs a Meki-hálózaton

– írják a fórumozók, akik nagyon várják a gyorséttermet. Ráadásul a Meki minden korosztályhoz szól.
Íme, a McDonald’s válasza a mindenkit foglalkoztató kérdésre
Megkerestük a McDonald’s-ot, hogy tervezik-e Sátoraljaújhelyre vagy Borsod bármely településére új egység nyitását. Nem késlekedtek a válasszal.
A McDonald’s éttermek létesítésével kapcsolatban hálózatfejlesztésünk célja, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket. Minden éttermünk megnyitását hosszas előkészítő munka előzi meg, melynek során számos üzleti szempontot megfontolunk
– válaszolták kérdésünkre. Azt is elárulták, hogy több helyszínt is vizsgálnak.
Több lehetséges helyszínt vizsgálunk, jelenleg azonban ezekről nincs megosztható információnk. Amennyiben a hálózatfejlesztésünkkel kapcsolatban új hírrel tudunk szolgálni, arról a szokásos módon, a sajtó nyilvánosságán keresztül tájékoztatjuk kedves vendégeinket.
Mit jelent ez? Egyrészt a válasz pozitív, hiszen jelen vannak a térség vizsgálatában, másrészt még nincs konkrét vagy nyilvános részlet.
Magyarországon nagyjából 115 McDonald’s étterem működik, Borsodban ez Miskolcra koncentrálódik, ahol öt étterem található. A miskolci egységeken kívül Kazincbarcikán és Ózdon van a népszerű gyorsétteremnek egysége.
