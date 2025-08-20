40 perce
Frissítés: Helyreállt a közlekedés a miskolci fővonalon!
Már nincs fennakadás a miskolci fővonalon.
Helyreállt a rend a miskolci fővonalon
A helyszínelés véget ért, 10 órától már nincs korlátozás Hatvan és Vámosgyörk között, így még délelőtt helyreállhat a közlekedés a miskolci fővonalon - olvasható a Mávinform.hu oldalán.
Előzmény
Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés, várhatóan a reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.
Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Káosz a miskolci fővonalon: már hajnalban borult a menetrend!
Miskolcon történt: elgázolták, majd otthagyták – de nem így ért véget a történet