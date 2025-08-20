augusztus 20., szerda

Vonatközlekedés

40 perce

Frissítés: Helyreállt a közlekedés a miskolci fővonalon!

Címkék#Miskolc#közlekedés#vonat#MÁV

Már nincs fennakadás a miskolci fővonalon.

Frissítés: Helyreállt a közlekedés a miskolci fővonalon!

Helyreállt a rend a miskolci fővonalon

A helyszínelés véget ért, 10 órától már nincs korlátozás Hatvan és Vámosgyörk között, így még délelőtt helyreállhat a közlekedés a miskolci fővonalon - olvasható a Mávinform.hu oldalán.

Előzmény

Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés, várhatóan a reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.

Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert.

