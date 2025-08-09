augusztus 9., szombat

Emőd névnap

25°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

1 órája

Szombat esti nem vár kaland: lerobbant a vonat Szerencsnél

Címkék#Szerencs#MÁV#Füzesabony#személyvonat#hiba

Műszaki hiba miatt egy személyvonat Szerencsig közlekedett. A MÁV közleményt adott ki.

Boon.hu

A MÁV tájékoztatása szerint műszaki hiba miatt Füzesabonyból 17:36-kor elindult (5146) vonat csak Szerencsig közlekedett szombaton. Onnan az utasok a Füzesabonyból 18:36-kor elindult (5118) vonattal utazhattak tovább.

MÁV: Műszaki hiba miatt egy személyvonat Szerencsig közlekedett.
Műszaki hiba miatt egy személyvonat Szerencsig közlekedett, a MÁV reagált - A fotó illusztráció
Forrás: MW

Nyíregyházáról 20:39-kor induló (5111) vonat csak Szerencstől közlekedett. Nyíregyháza és Szerencs között az utasok pótlóbusszal utazhattak - közölte a MÁV.

Nem csak a MÁV-nál volt gond szombaton

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu