Szombat esti nem vár kaland: lerobbant a vonat Szerencsnél

A MÁV tájékoztatása szerint műszaki hiba miatt Füzesabonyból 17:36-kor elindult (5146) vonat csak Szerencsig közlekedett szombaton. Onnan az utasok a Füzesabonyból 18:36-kor elindult (5118) vonattal utazhattak tovább.

Műszaki hiba miatt egy személyvonat Szerencsig közlekedett, a MÁV reagált - A fotó illusztráció

Forrás: MW

Nyíregyházáról 20:39-kor induló (5111) vonat csak Szerencstől közlekedett. Nyíregyháza és Szerencs között az utasok pótlóbusszal utazhattak - közölte a MÁV.

Nem csak a MÁV-nál volt gond szombaton