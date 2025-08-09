MÁV
1 órája
Szombat esti nem vár kaland: lerobbant a vonat Szerencsnél
Műszaki hiba miatt egy személyvonat Szerencsig közlekedett. A MÁV közleményt adott ki.
A MÁV tájékoztatása szerint műszaki hiba miatt Füzesabonyból 17:36-kor elindult (5146) vonat csak Szerencsig közlekedett szombaton. Onnan az utasok a Füzesabonyból 18:36-kor elindult (5118) vonattal utazhattak tovább.
Nyíregyházáról 20:39-kor induló (5111) vonat csak Szerencstől közlekedett. Nyíregyháza és Szerencs között az utasok pótlóbusszal utazhattak - közölte a MÁV.
Nem csak a MÁV-nál volt gond szombaton
Ezt ne hagyja ki!
9 órája
Súlyos baleset Sajókaza és Szuhakálló között - A vezetőt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre