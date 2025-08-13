Ajánló
Nemsokára indul az I. Matyó Maraton
Szeptemberben a sporté, a mozgásé és a közösségépítésé lesz a főszerep Mezőkövesden. Újdonság, hogy a IX. Mezőkövesdi Félmaraton mellett jön az I. Matyó Maraton.
Szeptember huszadikán rendezik meg a XXI. Tour de Mezőkövesdet és a IX. Mezőkövesdi félmaratont. Az esemény újdonsága, hogy idén először lehetőség lesz lefutni egy egész maratont is, hiszen megtartják az I. Matyó Maratont.
Maraton táv és nevezés
A 42 kilométer mellett a 21, 14, 7 és 2 kilométeres távra is nevezhetnek az érdeklődők.
A nevezés ezúttal is ingyenes lesz minden távon és a futás mellett a megszokott programok is helyet kapnak a rendezvény keretében, mint a kerékpáros kör és a gyaloglás - írja a mezokovesd.hu
