2 órája

Nemsokára indul az I. Matyó Maraton

Címkék#futás#mezőkövesd#maraton

Szeptemberben a sporté, a mozgásé és a közösségépítésé lesz a főszerep Mezőkövesden. Újdonság, hogy a IX. Mezőkövesdi Félmaraton mellett jön az I. Matyó Maraton.

Boon.hu

Szeptember huszadikán rendezik meg a XXI. Tour de Mezőkövesdet és a IX. Mezőkövesdi félmaratont. Az esemény újdonsága, hogy idén először lehetőség lesz lefutni egy egész maratont is, hiszen megtartják az I. Matyó Maratont.

Maraton futás lesz Mezőkövesden.
Indul a maratonfutás Mezőkövesden
Forrás: mezokovesd.hu

Maraton táv és nevezés

A 42 kilométer mellett a 21, 14, 7 és 2 kilométeres távra is nevezhetnek az érdeklődők.

A nevezés ezúttal is ingyenes lesz minden távon és a futás mellett a megszokott programok is helyet kapnak a rendezvény keretében, mint a kerékpáros kör és a gyaloglás - írja a mezokovesd.hu

 

