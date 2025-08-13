Nemsokára indul az I. Matyó Maraton

Maraton táv és nevezés

A 42 kilométer mellett a 21, 14, 7 és 2 kilométeres távra is nevezhetnek az érdeklődők.

A nevezés ezúttal is ingyenes lesz minden távon és a futás mellett a megszokott programok is helyet kapnak a rendezvény keretében, mint a kerékpáros kör és a gyaloglás - írja a mezokovesd.hu