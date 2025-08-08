Vízi színpadot adtak át Mályiban - fotókkal, videóval

Átadták Mályi vízi színpadát

A település életében eljött a várva várt nap, amikor is Mályi legújabb fejlesztését átadták. Viszokai István polgármester örömmel üdvözölte az átadó közönségét, majd hangsúlyozta, hogy a beruházás 70 négyzetméter szabadtéri színpadot, az előtte lévő 70 fő elhelyezésére alkalmas nézőteret, okospadot, térvilágítást foglal magában. A fejlesztést több mint 51 milliós pályázati összegből valósították meg, amit 23 millió forintnyi önerővel pótolt ki az önkormányzat.

Tállai András, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese és Viszokai István polgármester adták át a vízi színpadot

Fotó: Vajda János

„Mályiban valami mást, valami egyedit, valami különleges attrakciót szerettünk volna megvalósítani, amellyel kistérségünk színes palettáját bővíthetjük és valami turista csalogatót is hozzátehetünk a megyei turisztika kínálatához is. A plázs mostantól nemcsak a napfény, a víz és a pihenés miatt hanem a kultúra miatt is látogatható lesz, egy olyan helyet álmodtunk meg, ahol a művészet, a közösség és a természet találkozik”- hangsúlyozta a polgármester.

A Mályi-tó a kikapcsolódás kedvelt helyszíne

A megnyitón Tállai András, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese is méltatta Mályi fejlesztéseit.