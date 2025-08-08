1 órája
Vízi színpadot adtak át Mályiban - fotókkal, videóval
Egy hónappal ezelőtt a Tavak Kapuja Park megnyitása okozott nagy örömöt a település lakóinak. Mályi augusztus 8-án pénteken pedig egy olyan újabb attrakcióval gyarapodott, ami borsodi viszonylatban is egyedülálló.
Fotó: Vajda János
Mályi településen hetek óta lázas készülődés folyt és aki a strand környékén járt, láthatta, hogy valami készül, a Mályi-tóból kiemelkedik egy építmény.
Viszokai Istvánt, a település polgármesterét kérdeztük akkor arról, hogy mi készül a Mályi-tavon.
Turisztikai fejlesztésre lehetett pályázni és ezért úgy gondoltuk, hogy a meglévő strandunkra valami különlegeset szeretnénk csinálni. Valami egyediben gondolkodtunk, ezért a vízi csúszda helyett, úgy döntöttünk, hogy egy vízi színpadot hozunk létre a tavon. Ennek az anyagi oka az volt, hogy egy színpad bérlése alkalmanként akár több mint fél millió forint is lehet, ha viszont egy állandó színpaddal rendelkezünk, akkor erre a kiadásra már nincs szükség. A másik motiváló ok az volt, hogy ide színvonalas kulturális programokat szervezzünk.
Virágzik a cukkini, de sehol a termés? Öt ok és megoldás, aztán Klári néni tuti tippje megoldja a problémát
Átadták Mályi vízi színpadát
A település életében eljött a várva várt nap, amikor is Mályi legújabb fejlesztését átadták. Viszokai István polgármester örömmel üdvözölte az átadó közönségét, majd hangsúlyozta, hogy a beruházás 70 négyzetméter szabadtéri színpadot, az előtte lévő 70 fő elhelyezésére alkalmas nézőteret, okospadot, térvilágítást foglal magában. A fejlesztést több mint 51 milliós pályázati összegből valósították meg, amit 23 millió forintnyi önerővel pótolt ki az önkormányzat.
„Mályiban valami mást, valami egyedit, valami különleges attrakciót szerettünk volna megvalósítani, amellyel kistérségünk színes palettáját bővíthetjük és valami turista csalogatót is hozzátehetünk a megyei turisztika kínálatához is. A plázs mostantól nemcsak a napfény, a víz és a pihenés miatt hanem a kultúra miatt is látogatható lesz, egy olyan helyet álmodtunk meg, ahol a művészet, a közösség és a természet találkozik”- hangsúlyozta a polgármester.
A Mályi-tó a kikapcsolódás kedvelt helyszíne
A megnyitón Tállai András, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese is méltatta Mályi fejlesztéseit.
Vízi színpad megnyitó MályibanFotók: Vajda János
„Az önkormányzat él a Területfejlesztési Operatív Program által megteremtett pályázati lehetőségekkel, amely egy Európai Uniós forrás. A Mályi által megálmodott színpad is egy ilyen fejlesztésnek köszönhetően tudott megépülni és egy valóban különleges építmény lett, olyannyira, hogy a közelben nincs hasonló” – emelte ki a miniszterhelyettes, majd hozzátette, hogy bízik abban, hogy ezzel a kulturális élet is jobban fellendül a településen.
A Bon-Bon zenekar énekese, Szolnoki Péter írt dalt a miskolci alapítványnak
A ZENITA adott műsort
A megnyitó beszédek után a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (ZENITA) műsorát hallgathatták meg az érdeklődők, majd Szolnoki Péter Artisjus-díjas zenész, zeneszerző, énekes, Jancsó Dóra színművész, Fandl Ferenc színművész és Cselepák Balázs énekes az alapítvány művészeti vezetője lépett a színpadra az alapítvány fiatal tehetségeivel. A csodás dalok és ismert slágerek hangzottak fel a közönség nagy örömére.
boon.hu video
