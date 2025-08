Valami kinő a Mályi-tóból, amire senki sem számított + fotók

Egyedülálló látvány és műsorok lesznek a Mályi strandon

A polgármester hangsúlyozta, hogy az is motiváló volt, hogy a tó partján található a Miskolci Nemzeti Színház üdülője és ennek apropóján Béres Attilával az intézmény igazgatójával is egyeztettek már együttműködésről. A színpadot napokon belül hivatalosan is átadják és ezek után kulturális produkciók láthatóak majd itt a nyár folyamán.

