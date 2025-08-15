A világ magyarjai az életet ünnepelték az Edelényi Kastélyszigeten - fotókkal, videóval

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program egy országos-Kárpát-medencei jótékonysági kezdeményezés, amelyet 2011-ben indítottak el. Célja, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, és azt – határon innen és túl – rászoruló magyar családok és gyermekek között osszák szét. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja. Az adomány mennyisége az indulás óta csaknem százszorosára nőtt, és egyre több határon túli magyar település is bekapcsolódik a gyűjtésbe. A Magyarok Kenyere Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe a program csúcspontja, melynek idén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény adott otthont.

A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem a magyarság összetartozását jelképezi

Fotó: Vajda János

A Magyarok Kenyere megmutatja, az összefogás mire képes

Ez a nap a hetek óta tartó gyűjtés koronája, amely megmutatja, mire vagyunk képesek együtt

– köszöntötte a vendégeket Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. Elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy a vármegyei önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Kastélysziget adhat otthont ennek az eseménynek. Hangsúlyozta, hogy a borsodi gazdák évről évre egyre nagyobb mennyiségű búzát ajánlanak fel, és büszke arra, hogy a Kárpát-medence gazdáinak munkája itt válhat eggyé.

A magyar gazdák az életszerződés őrzői

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az esemény fővédnöke a búza történelmi szerepéről és a gazdák nemzetmegtartó munkájáról szólt.

A magyar gazdák ma is, mint az elmúlt ezredévben, többek, mint gazdasági szereplők. Ők teszik termőfölddé a szülőföldet. Áldozatos munkájukkal évről évre megújítják a magyarság életszerződését a Kárpát-medencével

Az elnök az ünnep és a gazdák méltatása után a nehézségekre is felhívta a figyelmet.

Hazánk fölött ma derült az ég, de Európa politikai égboltján sötét felhők gyülekeznek.

Bírálta az Európai Bizottságot, amely szerinte nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem Európán kívüli magánhatalmakét, és célja, hogy a kontinens elveszítse szuverenitását.