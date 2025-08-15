1 órája
A világ magyarjai az életet ünnepelték az Edelényi Kastélyszigeten - fotókkal, videóval
A búza, a kenyér és az összetartozás ünnepe volt ma az Edelényi Kastélyszigeten. Itt rendezték Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program idei központi ünnepségét. A Kárpát-medence és a diaszpóra magyar gazdái együtt ünnepelték a határokon átívelő összefogást.
A búza az életet jelképezi
Fotó: Vajda János
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program egy országos-Kárpát-medencei jótékonysági kezdeményezés, amelyet 2011-ben indítottak el. Célja, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, és azt – határon innen és túl – rászoruló magyar családok és gyermekek között osszák szét. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja. Az adomány mennyisége az indulás óta csaknem százszorosára nőtt, és egyre több határon túli magyar település is bekapcsolódik a gyűjtésbe. A Magyarok Kenyere Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe a program csúcspontja, melynek idén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény adott otthont.
A Magyarok Kenyere megmutatja, az összefogás mire képes
Ez a nap a hetek óta tartó gyűjtés koronája, amely megmutatja, mire vagyunk képesek együtt
– köszöntötte a vendégeket Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. Elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy a vármegyei önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Kastélysziget adhat otthont ennek az eseménynek. Hangsúlyozta, hogy a borsodi gazdák évről évre egyre nagyobb mennyiségű búzát ajánlanak fel, és büszke arra, hogy a Kárpát-medence gazdáinak munkája itt válhat eggyé.
A magyar gazdák az életszerződés őrzői
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az esemény fővédnöke a búza történelmi szerepéről és a gazdák nemzetmegtartó munkájáról szólt.
A magyar gazdák ma is, mint az elmúlt ezredévben, többek, mint gazdasági szereplők. Ők teszik termőfölddé a szülőföldet. Áldozatos munkájukkal évről évre megújítják a magyarság életszerződését a Kárpát-medencével
Az elnök az ünnep és a gazdák méltatása után a nehézségekre is felhívta a figyelmet.
Hazánk fölött ma derült az ég, de Európa politikai égboltján sötét felhők gyülekeznek.
Bírálta az Európai Bizottságot, amely szerinte nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem Európán kívüli magánhatalmakét, és célja, hogy a kontinens elveszítse szuverenitását.
A gazdák felszámolása nemcsak gazdasági, hanem társadalomátalakító célzatú, hiszen ők a hagyományos értékek legelkötelezettebb őrzői.
Magyar gazdának lenni az egyik legnemesebb hivatás
Dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár felidézte a program indulását.
Egy nemzet, egy kenyér. Ez a gondolat fogalmazódott meg 2011-ben. A kenyér a magyar családok asztalán a kemény munkát, a biztonságot és az összetartást jelképezi.
Arra is kitért, hogy Magyarországon jelenleg Európa legnagyobb adócsökkentési programja, egy igazi családi adóforradalom zajlik. Kiemelte, hogy a magyar vidék és a magyar családok jelentik a nemzet jövőjét. Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára felidézte, hogy a búza a földből termett élet szimbóluma, és mindenki, aki terménnyel vagy önkéntes munkával vesz részt a programban, nem mást tesz, mint az életet ünnepli.
Ez a program a magyar gazdák lelkéből fakad.
Kiemelte, hogy az évek során nemcsak mennyiségében nőtt, hanem ma már oktatást is támogat, és a közjót szolgálja.
Magyar gazdának lenni az egyik legnemesebb hivatás: felelősségvállalás a földért és a nemzetért
– fogalmazott.
A haza számíthat önökre, és önök is számíthatnak a hazára.
A frissen sült kenyér jelenti az otthont
Idén 59 vajdasági település közel hatszáz termelője adományozott búzát, és az abból készült lisztet 32 egyesület közt osztjuk szét
– ismertette Nagy Miklós, a Vajdasági Agrár-egyesületek Szövetségének elnöke.
A kedvezményezettek közt a gyerekek állnak az első helyen, mert egy gyermek mosolya többet ér minden pénznél.
Búzaszentelés EdelénybenFotók: Vajda János
Pataki Ildikó, a Magyar Diaszpóra Tanács USA régiós elnöke is köszöntötte a mintegy nyolcszáz gazdát.
Bárhol is éljünk a világban, a frissen sült kenyér jelenti az otthont. Nagyszüleink mozdulata él tovább, amikor keresztet rajzolunk a kenyér aljára
– mondta meghatottan.
Az, hogy mindannyian egy kenyérből részesülünk, és ez a legszebb üzenet, amit a világnak adhatunk.
A Magyarok Kenyere csendes, de annál erősebb mozgalom
Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a Magyarok Kenyere nem egy hangos országos kampány, hanem a szorgos gazdák csendes, de erős mozgalma.
A vidéki a városra, a magyar a magyarra számíthat.
Jakab István, a MAGOSZ elnöke emlékeztetett, hogy az első évben gyűjtött tíz tonna búza mára több mint ezer tonnára nőtt.
Ez a magyar gazdák ünnepe, a magyar emberek ünnepe, bárhol is éljünk a világban. Ez az összefogás jelzi, hogy a magyar gazdák határokon átívelően kitartanak, mert élni akarnak. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.
Az ünnepélyes búzaösszeöntés és az összegyűlt búza megáldása után Taskó József, a NAK alelnöke és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke zárta az ünnepséget.
A magyarok kenyere minden egyes morzsája a közös múltunkat, a jelen vállalását, a jövő reményét hordozza
