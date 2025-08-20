Magyar Péter pént vinne el Borsod-Abaúj-Zempléntől is

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán, „Gyors reakció KamuPetire” című posztjában beszámolt arról, hogy Magyar Péter egyszer már hirdetett egy „Faluközpont-programot”; akkor felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar falu programnak hívják és sikeres!

Magyar Péter pénzt vonna el a falvaktól

Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter most önmagára licitálni is megpróbált: meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar falu program kínált 5 év alatt, vagyis "KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól..." – fogalmazott a kormánybiztos. A veszteséget szenvedők között lennének a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települések is.

Magyar Péter kamuzik

Gyopáros Alpár bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a Magyar falu programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és „a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Láthstó, hogy „a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára”.

Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!

– zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

