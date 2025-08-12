Önnek is hiányérzete van? Ezért szűnt meg a nagy zsibongás Borsodban!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arról tájékoztat, hogy ebben az időszakban a laikusoknak is feltűnik a madarak hiánya, de emiatt nem kell aggódni. Igaz, hogy az emberek feltűnően kevesebb madarat láthatnak a megszokotthoz képest, de erre a jelenségre van magyarázat.

Ritka most a madarak jelenléte a kerti itatók körül Forrás: MME

A nagy aktivitást követően sokan tapasztalhatják, hogy kevesebb madárfaj jelenik meg a kitett itatóknak, a fák lobjai között vagy a kert füvén. Az MME szakemberei szerint ennek oka, hogy a települési fajok többsége két fészekaljat is nevel egy szezonban, és nagy valószínűséggel a második költés is az első közelében történik. Július második fele és augusztus eleje ennek az időszaka.