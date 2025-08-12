56 perce
Önnek is hiányérzete van? Ezért szűnt meg a nagy zsibongás Borsodban!
Sokszor csak akkor vesszük észre, ha eltűnik a zaj. Addig természetes velejárója borsodi mindennapjainknak a madarak éneke.
Még a madarak sem csiripelnek ilyentájt...
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arról tájékoztat, hogy ebben az időszakban a laikusoknak is feltűnik a madarak hiánya, de emiatt nem kell aggódni. Igaz, hogy az emberek feltűnően kevesebb madarat láthatnak a megszokotthoz képest, de erre a jelenségre van magyarázat.
A nagy aktivitást követően sokan tapasztalhatják, hogy kevesebb madárfaj jelenik meg a kitett itatóknak, a fák lobjai között vagy a kert füvén. Az MME szakemberei szerint ennek oka, hogy a települési fajok többsége két fészekaljat is nevel egy szezonban, és nagy valószínűséggel a második költés is az első közelében történik. Július második fele és augusztus eleje ennek az időszaka.
Ürülnek a madarak fészkei
Ráadásul a hiányérzetet tovább növeli a fecskék és fehér gólyák fészkeinek kiürülése (bár néhány fecskepár akár szeptember végéig is folytathatja a költést), majd a levegőben vadászó, a szántókon, árokpartokon szedegető madarak hirtelen, napok alatt bekövetkező eltűnése.
Szerencsére ezt a látszólagos madárhiányt nem tömeges pusztulásuk, hanem a viselkedésük természetes változása okozza
– fogalmaz az egyesület.
A madártani szakértők elmondták, hogy a fészekelhagyást követően a kényszerű területhűség csökken, a második költés végén pedig teljesen szűnik. Ilyenkor a még néhány napig, egy-két hétig együtt maradó családok egyre jobban eltávolodnak a fészektől, ahova mind ritkábban vagy már egyáltalán nem is térnek vissza. A fiókák teljes önállósodása és szétszéledése után a párkapcsolat is megszűnik vagy lazul. Mindezek következtében csökken látványos mértékben a madarak eddig tapasztalt koncentrációja, ez vezet a csökkenő madármegfigyelésekhez Borsodban is.
