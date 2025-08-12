augusztus 12., kedd

Csip-csip

2 órája

Önnek is hiányérzete van? Ezért szűnt meg a nagy zsibongás Borsodban!

Sokszor csak akkor vesszük észre, ha eltűnik a zaj. Addig természetes velejárója borsodi mindennapjainknak a madarak éneke.

Boon.hu
Önnek is hianyérzete van? Ezért szűnt meg a nagy zsibongás Borsodban!

Még a madarak sem csiripelnek ilyentájt...

Forrás: Facebook/illusztráció

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arról tájékoztat, hogy ebben az időszakban a laikusoknak is feltűnik a madarak hiánya, de emiatt nem kell aggódni. Igaz, hogy az emberek feltűnően kevesebb madarat láthatnak a megszokotthoz képest, de erre a jelenségre van magyarázat.

madarak a kerti itatóban
Ritka most a madarak jelenléte a kerti itatók körül Forrás: MME 

A nagy aktivitást követően sokan tapasztalhatják, hogy kevesebb madárfaj jelenik meg a kitett itatóknak, a fák lobjai között vagy a kert füvén. Az MME szakemberei szerint ennek oka, hogy a települési fajok többsége két fészekaljat is nevel egy szezonban, és nagy valószínűséggel a második költés is az első közelében történik. Július második fele és augusztus eleje ennek az időszaka.

Ürülnek a madarak fészkei

Ráadásul a hiányérzetet tovább növeli a fecskék és fehér gólyák fészkeinek kiürülése (bár néhány fecskepár akár szeptember végéig is folytathatja a költést), majd a levegőben vadászó, a szántókon, árokpartokon szedegető madarak hirtelen, napok alatt bekövetkező eltűnése.

Szerencsére ezt a látszólagos madárhiányt nem tömeges pusztulásuk, hanem a viselkedésük természetes változása okozza 

– fogalmaz az egyesület.

A madártani szakértők elmondták, hogy a fészekelhagyást követően a kényszerű területhűség csökken, a második költés végén pedig teljesen szűnik. Ilyenkor a még néhány napig, egy-két hétig együtt maradó családok egyre jobban eltávolodnak a fészektől, ahova mind ritkábban vagy már egyáltalán nem is térnek vissza. A fiókák teljes önállósodása és szétszéledése után a párkapcsolat is megszűnik vagy lazul. Mindezek következtében csökken látványos mértékben a madarak eddig tapasztalt koncentrációja, ez vezet a csökkenő madármegfigyelésekhez Borsodban is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

