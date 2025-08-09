Több kilométeres torlódás az M3-as autópályán

Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

Az M3-as autópálya több szakaszán várható lassú haladás hétvégén. Forrás: útinform

Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Vásárosnamény felé az 54-es km-nél a Hatvan-nyugat csomópont felhajtóágát is lezárták.

A Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es kilométer között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható.

Polgár térségében is dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as kilométer között lezárták a belső sávot, csak a külső sávon halad a forgalom.

Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható.

Az M30-as autópályán is nehéz a haladás

Az M3-as autópálya felé, Emőd térségében az 5-ös és a 7-es kilométer között hídjavítás miatt a belső sávot elkerítették.

A 31-es km-nél a Miskolc-észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik.

Szikszó térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Kamionstop

Hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben - írat az útinform.

