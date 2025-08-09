augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dugó

1 órája

Több kilométeres torlódás az M3-as autópályán

Címkék#Emőd#m3#autópálya

Szombaton nagy a dugó. Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába az erős forgalom miatt már három kilométeren torlódnak a járművek.

Boon.hu

Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

Útinform: az M3-as autópálya nehezen járható hétvégén
Az M3-as autópálya több szakaszán várható lassú haladás hétvégén. Forrás: útinform

Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Vásárosnamény felé az 54-es km-nél a Hatvan-nyugat csomópont felhajtóágát is lezárták. 

A Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es kilométer között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható. 

Polgár térségében is dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as kilométer között lezárták a belső sávot, csak a külső sávon halad a forgalom. 

Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható.

Az M30-as autópályán is nehéz a haladás

Az M3-as autópálya felé, Emőd térségében az 5-ös és a 7-es kilométer között hídjavítás miatt a belső sávot elkerítették. 

A 31-es km-nél a Miskolc-észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik.

Szikszó térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. 

Kamionstop

Hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben - írat az útinform.

Még több közlekedési információ a boon.hu oldalán:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu