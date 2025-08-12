augusztus 12., kedd

Nosztalgia

1 órája

Így „luxizott” a borsodi képviselő, Fenyő Mikivel együtt

Nosztalgikus kedve támadt a napokban Hörcsik Richárdnak, megyénk kormánypárti parlamenti képviselőjének. A luxemburgi rádió adására emlékezett facebookos bejegyzésében. „A Luxi jellegzetes szignáljai is megszólalnak!” Emlékeznek rá önök is?

Boon.hu

„A Rádió Luxembourg, azaz a Luxi, a SZER és a BBC mellett az egyik fő forrása volt a keleti blokkban az új zenéknek és zenei újdonságoknak. A Radio Luxembourg 1930 és 2010 között üzemelt, de igazán a hatvanas, hetvenes években volt nagy hallgatósága” – ezzel a háttérinformációval indít a poszt. A luxemburgi rádió (bár merőben más összefüggésben, mint a jereváni rádió) ma is gyakori hivatkozási alap, sokaknak kellemes emlék, mondhatni, boomer-mém.

luxemburgi rádió
A luxemburgi rádió adásából!
Forrás: Facebook / Retro Gold

A luxemburgi rádió a 1439 kHz-en

Hogy milyen emlékezetesen népszerű dolog volt, jelzi, hogy napjainkban is lehet becézve beszélni róla: a Luxi. Így szól a poszt ajánlója Hörcsik Richárd Facebook-oldalán, amit a politikus a Retro Gold elnevezésű csatornáról osztott tovább ismerőseinek:
„A műsorokat kiválóan képzett zenei szerkesztők, a mai fogalmak szerint DJ-k vezették. Bár jellegzetes hangjuk ismert volt a hallgatóság körében, de arcukat csak a legszerencsésebbeknek volt alkalmuk megismerni. „Ebben a kis összeállításban 14 híres műsorvezető hangja és képe van megörökítve, miközben a Luxi jellegzetes szignáljai is megszólalnak.”

A Facebook-poszt követői közül többen is kedvezően, azaz a saját nosztalgikus érzéseiket megfogalmazva reagáltak a látottakra-hallottakra.

  • A Radio Luxembourg kereskedelmi rádió volt, amely, idővel digitális formában, 2010-ig sugározta adását. Angol nyelvű szolgáltatása 1933-ban indult. Népszerű szórakoztató műsorainak az 1930-as évek végén, majd az 1950-es és 1960-as években óriási hallgatósága volt. Nagy-Britannián és Írországon túl is számos országban örvendett hatalmas népszerűségnek Nyugat-Európától Magyarországon keresztül egészen Kelet-Európáig. A hidegháború idején a Szabad Európa Rádióval együtt a Keleti blokkra gyakorolt politikai és könnyűzenei hatása is számottevő volt. Fontos előfutára volt a kalózrádiózásnak és a modern kereskedelmi rádiózásnak egyaránt.

Hatás a Keleti blokkra

  • A Radio Luxembourg egyike volt azon kevés kommunikációs csatornának, amelyen keresztül a Keleti blokk államaiban elérhető volt rockzene és más kortárs könnyűzenei műfajok hallgatása. Jó időjárási körülmények között, és különösen éjszaka, a magyarországi, kelet-csehszlovákiai, lengyelországi, észtországi és leningrádi emberek is hallgathatták az állomást, a Keleti blokk kormányai nem használtak zavaró jeleket, hogy megakadályozzák a Radio Luxembourg hallgatását. Ugyanakkor a Szabad Európa Rádió esetében igyekeztek zavarni az adásokat, és mivel az állomások harmonikus frekvenciákat használtak (1439 kHz, illetve 719 kHz), a zavarás a Radio Luxembourg jelét is érintette. Bár a nyugati könnyűzenét a szocialista rendszerek nemkívánatosnak tartották, a jogi felelősségre vonás ritka volt, bár nem volt ismeretlen. A Keleti blokk országaiban élő fiatalok számára vonzó volt a szabadság illúzióját hirdető tiltott vagy megtűrt nyugati könnyűzene. Emiatt a két rádió műsorának illegális hallgatása sajátos lázadó társadalmi rituálévá vált. A Radio Luxembourg többek között a korabeli magyar és csehszlovákiai underground kultúrára és zenére is komoly hatást gyakorolt.

(forrás)

„Ez volt a zenei mennyország!”

Ilyen kommentek érkeztek az eredeti bejegyzésre, a zenéket és műsorvezetőket hallgatva:

Mi is rendszeresen hallgattuk őket anno a kollégiumban 1967-től 1971-ig. Az adás legtisztább vételét a Sokol rádióval tudtuk elérni.

A '70-es években állandó hallgatójuk voltam esténként. Akkor ment a Csillagok háborúja zenéje, Carpenters, Donna Summer, stb. Radio Luxembourg London W1.

Fiatalságom kedvenc műsora volt !

Elmondhatatlanul imádom Fenyő Miklós azon dalát, amit a Luxemburg Rádióról írt!

Nálunk a CCCP-ben ez volt a zenei mennyország!

Amint egy hozzászóló is említi, az emblematikus adót megörökítette a hazai könnyűzene történetében Fenyő Miklós is, az egykori Hungária együttes frontembere. Itt elolvasható, mi mindenre emlékezett a zenész a címadó csatornát illetően, hogyan mesélte el személyes benyomásait a „Luxi” 1960-70-es évekbeli hatásáról.

Luxi-luxi,
Luxi-luxi.

Mikor az Úrnak táncolni kedve volt,
Megteremtette a rock and rollt,
És a Földön minden teenager
Jampivá változott.
Pesten kitört a hábé-láz*,
Bezsongott a presszó, a kávéház,
S az utcán minden táskarádió
Egy állomást fogott.

(részlet a Fenyő Miklós által jegyzett Luxemburg Rádió című popsláger szövegéből, 1997)

(A szövegben felfedezhető, elsőre talán zavarba ejtően csengő „hábé-láz” kifejezés feltételezhetően a „házibuli” szó rövidítésére utal. Ámbár a Google AI-programja egészen más megfejtést sejtet: „A 'hábé láz' kifejezés valószínűleg a 'high-grade fever' (magas láz) angol kifejezés magyaros ejtése. Magas láznak a 39 °C feletti testhőmérsékletet nevezzük.” Megkockáztatjuk, szerintünk téved az AI. De hallgassa meg mindenki maga az alábbi videóklipben és döntsön a jelentésről!)

 

