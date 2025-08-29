3 órája
Nyílik-e új Lidl Miskolcon? Itt a hivatalos válasz
Egyre többször merül fel a kérdés, nyílik-e új áruház Miskolcon. Sokan találgatják, hogy nyílhat-e új Lidl Miskolcon. A kérdés nemcsak a helyieket foglalkoztatja, hanem a környező települések lakosait is, hiszen a diszkontlánc évek óta a mindennapi bevásárlások egyik népszerű szereplője.
Nyílik-e a kedvelt üzletláncnak új egysége Miskolcon?
Forrás: Világgazdaság
Fotó: Kallus György
Az utóbbi hetekben a miskolci Szentpéteri kapu – Katowice városrészben egyre többen kezdték emlegetni, hogy Lidl áruház nyílhat a környéken. A hír sok helyi érdeklődését felkeltette, hiszen nemcsak a városrészen élők, hanem az átutazók is szívesen vennék, ha közelebb jutnának hozzá a diszkontlánc kínálatához. A hír kacsának bizonyult, a helyiek által kiszemelt épületre kikerült az eladó tábla.
Megkerestük a Lidlt, mik a terveik?
Megkerestük a Lidlt, hogy terveznek-e új áruházat Miskolcon, illetve bárhol Borsodban. A találgatásokra a Lidl Magyarország hivatalos választ adott szerkesztőségünknek.
Az esetlegesen tervezett áruháznyitások helyszínei és időpontjai üzleti titoknak minősülnek, így azokat sajnos nem tudjuk megosztani.
Tehát ha van is terv, azt egyelőre nem osztják meg a nyilvánossággal. A Lidl válasza itt nem ért véget, sőt, biztatóan zárult.
Most tényleg szellemjárta helyre emlékeztet a miskolci húszemeletes környéke
Folyamatosan vizsgálják a lakossági igényeket
A jelenleg hatályban lévő jogszabályok új zöldmezős beruházás megvalósítását nem teszik lehetővé
– így építkezés a közeljövőben nem valószínű a cég tájékoztatása szerint.
Vállalatunk ugyanakkor folyamatosan vizsgálja a lakossági igényeket és mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több helyszínen kiszolgálhassa a vásárlókat a Lidltől megszokott széles, minőségi, kedvező árú kínálatával.
Ez alapján egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy új üzletet kap Miskolc, de az is egyértelmű, hogy a cég folyamatosan figyeli a helyi igényeket, melyek bizony elég erősnek tűnnek.
Ennyi Lidl van Borsodban
Jelenleg Magyarországon mintegy 210 Lidl üzlet működik, a hálózat folyamatosan bővült az elmúlt két évtizedben. A lánc 2004-ben jelent meg Magyarországon, első üzleteit egy időben több városban nyitotta meg. Azóta a Lidl a magyar kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált, több mint 8000 munkavállalót foglalkoztat és folyamatosan fejleszti áruházi hálózatát.
Borsod-Abaúj-Zemplénben jelenleg kilenc Lidl található. Miskolcon három, valamint Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen és Tiszaújvárosban egy-egy. Ez is mutatja, hogy a vállalat komoly bázist épített ki a régióban.
A régió további híreiért olvassa a boon.hu-t!
Jöhetne a tramtrain Miskolcra, megoldaná a közlekedés problémáit