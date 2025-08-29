Nyílik-e új Lidl Miskolcon? Itt a hivatalos válasz

Az utóbbi hetekben a miskolci Szentpéteri kapu – Katowice városrészben egyre többen kezdték emlegetni, hogy Lidl áruház nyílhat a környéken. A hír sok helyi érdeklődését felkeltette, hiszen nemcsak a városrészen élők, hanem az átutazók is szívesen vennék, ha közelebb jutnának hozzá a diszkontlánc kínálatához. A hír kacsának bizonyult, a helyiek által kiszemelt épületre kikerült az eladó tábla.

Megkérdeztük a Lidlt, mik a borsodi terveik?

Forrás: MW

Megkerestük a Lidlt, mik a terveik?

Megkerestük a Lidlt, hogy terveznek-e új áruházat Miskolcon, illetve bárhol Borsodban. A találgatásokra a Lidl Magyarország hivatalos választ adott szerkesztőségünknek.

Az esetlegesen tervezett áruháznyitások helyszínei és időpontjai üzleti titoknak minősülnek, így azokat sajnos nem tudjuk megosztani.

Tehát ha van is terv, azt egyelőre nem osztják meg a nyilvánossággal. A Lidl válasza itt nem ért véget, sőt, biztatóan zárult.