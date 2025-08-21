Félreérthetetlen nyomok a miskolci lépcsőházban? Olyat talált a lakó, amit senki sem szeretne!

A legtöbb ember kávéval indítja a napot, de egy helyi lakó egészen más „ébredést” kapott: a lépcsőházban két apró alufólia-darab és egy félig üres ásványvizes palack várta. Azonnal fel is tette a kérdést a közösségi oldalra:

Hajnalban ez várt a lépcsőházban. Minek a nyoma lehet?

Az internet természetesen nem hagyta annyiban. Érkeztek a teóriák:

Holnap délig tartó lendület

Nem hiszem hogy rád várt , de ha magadénak gondolod végülis azzal sincs baj

Szerintem kolbász volt benne.

A miskolci lakóközösség egyelőre nem döntötte el, hogy az esetet az X-aktákba, a szemétszállítási naptárba vagy a helyi krónikába illessze be. Egy biztos: a két alufólia-darab és a flakon mostanra a ház történetének része lett – és legalább annyi derültséget okozott, mint bosszúságot.

Ez a látvány fogadta a lakókat Miskolcon egy társasház lépcsőházában

Fotó: FB / Forrás: FB

