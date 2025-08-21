1 órája
Félreérthetetlen nyomok a miskolci lépcsőházban? Olyat talált a lakó, amit senki sem szeretne!
Lépcsőházi meglepetés csütörtök reggel Miskolcon. Reggelre titokzatos nyomok jelentek meg egy békés társasház lépcsőházában.
A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A legtöbb ember kávéval indítja a napot, de egy helyi lakó egészen más „ébredést” kapott: a lépcsőházban két apró alufólia-darab és egy félig üres ásványvizes palack várta. Azonnal fel is tette a kérdést a közösségi oldalra:
Hajnalban ez várt a lépcsőházban. Minek a nyoma lehet?
Az internet természetesen nem hagyta annyiban. Érkeztek a teóriák:
Holnap délig tartó lendület
Nem hiszem hogy rád várt , de ha magadénak gondolod végülis azzal sincs baj
Szerintem kolbász volt benne.
A miskolci lakóközösség egyelőre nem döntötte el, hogy az esetet az X-aktákba, a szemétszállítási naptárba vagy a helyi krónikába illessze be. Egy biztos: a két alufólia-darab és a flakon mostanra a ház történetének része lett – és legalább annyi derültséget okozott, mint bosszúságot.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet
Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek