Fogós kérdés

1 órája

Félreérthetetlen nyomok a miskolci lépcsőházban? Olyat talált a lakó, amit senki sem szeretne!

Lépcsőházi meglepetés csütörtök reggel Miskolcon. Reggelre titokzatos nyomok jelentek meg egy békés társasház lépcsőházában.

Félreérthetetlen nyomok a miskolci lépcsőházban? Olyat talált a lakó, amit senki sem szeretne!

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legtöbb ember kávéval indítja a napot, de egy helyi lakó egészen más „ébredést” kapott: a lépcsőházban két apró alufólia-darab és egy félig üres ásványvizes palack várta. Azonnal fel is tette a kérdést a közösségi oldalra:

 Hajnalban ez várt a lépcsőházban. Minek a nyoma lehet?

Az internet természetesen nem hagyta annyiban. Érkeztek a teóriák:

Holnap délig tartó lendület 

🤣

Nem hiszem hogy rád várt , de ha magadénak gondolod végülis azzal sincs baj 

😁

Szerintem kolbász volt benne.

👌

A miskolci lakóközösség egyelőre nem döntötte el, hogy az esetet az X-aktákba, a szemétszállítási naptárba vagy a helyi krónikába illessze be. Egy biztos: a két alufólia-darab és a flakon mostanra a ház történetének része lett – és legalább annyi derültséget okozott, mint bosszúságot.

Alufólia és egy kis ásványvíz
Ez a látvány fogadta a lakókat Miskolcon egy társasház lépcsőházában
Fotó: FB / Forrás: FB

