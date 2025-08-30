augusztus 30., szombat

Árkommandó

1 órája

Katonai konvojok vonultak a legolcsóbb élelmiszerekért

Százak töltötték emiatt az éjszakát a Csanyikban. Azt is megtudhatja, hol vannak a legolcsóbb élelmiszerek és miért vonultak katonai konvojok a pályán

Borbély Gergely

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol vannak a legolcsóbb élelmiszerárak, vagy a katonai konvojokra kíváncsi, esetleg a Csanyikban töltött éjszaka vagy az Avas büszkeségei érdeklik, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfrissebb eseményekről.

Azt is mutatjuk, hol vannak a legolcsóbb élelmiszerárak
Azt is mutatjuk, hol vannak a legolcsóbb élelmiszerárak
Forrás: MW

Árfigyelő: itt a vannak a legolcsóbb élelmiszerárak

Hol a legolcsóbb a csirkemell a vasárnapi ebédhez vagy a sajt a reggeli szendvicsbe? A bevásárlás a legtöbb családnak komoly logisztikát és anyagi tervezést igényel. Az Árfigyelő adatai alapján segítünk eligazodni a polcok között, és megmutatjuk, melyik alapélelmiszerért melyik boltba érdemes menni ezen a héten, hogy a legtöbbet spórolhassuk. Ha ön is szeretné tudni, kattintson az alábbi linkre:

Katonai konvojok a 3-as főúton – Miskolcot is érintik

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár 2025. szeptember 1–5. között kutató-mentő gyakorlatot hajt végre. Katonai konvojok lepik el az utakat Miskolc térségében. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:

Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark is vendégül látta az érdeklődőket. Az Állatkertek Éjszakája ezúttal pénteken este volt. A részletekért olvasson tovább az alábbi linken:

Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. A miskolci kiválóságokat a város vezetése is köszöntötte. A részleteket az alábbi linken olvashatja:

Ilyen és ezekhez hasonló fontos eseményekről számolhattunk be az utóbbi időben.

 

