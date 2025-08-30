Katonai konvojok vonultak a legolcsóbb élelmiszerekért

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol vannak a legolcsóbb élelmiszerárak, vagy a katonai konvojokra kíváncsi, esetleg a Csanyikban töltött éjszaka vagy az Avas büszkeségei érdeklik, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfrissebb eseményekről.

Forrás: MW

Árfigyelő: itt a vannak a legolcsóbb élelmiszerárak

Hol a legolcsóbb a csirkemell a vasárnapi ebédhez vagy a sajt a reggeli szendvicsbe? A bevásárlás a legtöbb családnak komoly logisztikát és anyagi tervezést igényel. Az Árfigyelő adatai alapján segítünk eligazodni a polcok között, és megmutatjuk, melyik alapélelmiszerért melyik boltba érdemes menni ezen a héten, hogy a legtöbbet spórolhassuk. Ha ön is szeretné tudni, kattintson az alábbi linkre: