1 órája
Katonai konvojok vonultak a legolcsóbb élelmiszerekért
Százak töltötték emiatt az éjszakát a Csanyikban. Azt is megtudhatja, hol vannak a legolcsóbb élelmiszerek és miért vonultak katonai konvojok a pályán
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol vannak a legolcsóbb élelmiszerárak, vagy a katonai konvojokra kíváncsi, esetleg a Csanyikban töltött éjszaka vagy az Avas büszkeségei érdeklik, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legfrissebb eseményekről.
Árfigyelő: itt a vannak a legolcsóbb élelmiszerárak
Hol a legolcsóbb a csirkemell a vasárnapi ebédhez vagy a sajt a reggeli szendvicsbe? A bevásárlás a legtöbb családnak komoly logisztikát és anyagi tervezést igényel. Az Árfigyelő adatai alapján segítünk eligazodni a polcok között, és megmutatjuk, melyik alapélelmiszerért melyik boltba érdemes menni ezen a héten, hogy a legtöbbet spórolhassuk. Ha ön is szeretné tudni, kattintson az alábbi linkre:
Katonai konvojok a 3-as főúton – Miskolcot is érintik
A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár 2025. szeptember 1–5. között kutató-mentő gyakorlatot hajt végre. Katonai konvojok lepik el az utakat Miskolc térségében. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:
Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark is vendégül látta az érdeklődőket. Az Állatkertek Éjszakája ezúttal pénteken este volt. A részletekért olvasson tovább az alábbi linken:
Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. A miskolci kiválóságokat a város vezetése is köszöntötte. A részleteket az alábbi linken olvashatja:
