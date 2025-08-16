augusztus 16., szombat

Felépül végre Majláthon az „égbe nyúló” lakópark? (fotók, videó)

A létjogosultságát is kérdések övezték, tény viszont, hogy csodás helyen magasodik a ház. Egyelőre, hosszú ideje, üresen, félkészen. Most úgy tűnik, véget ér az Oxygen Garden lakópark évtizedes kálváriája.

Boon.hu
Felépül végre Majláthon az „égbe nyúló” lakópark? (fotók, videó)

Fotó: Vajda János

Az Oxygen Garden néven építeni kezdett lakópark avagy társasházi épületegyüttes eredeti elnevezéséről nem tudni, él-e a még, a projekt valaha volt honlapja, illetve Facebook-oldala ma elérhetetlen. Maga a félbehagyott építkezés viszont folytatódik. Új tulajdonosa van a projektnek, aki bérlakásokat tervez kialakítani az egyedülálló panorámát ígérő magasházban.

lakópark
Lakópark lehet végül, de inkább bérlakásokkal
Fotó: Vajda János

Lakópark, de lakások helyett bérlakások?

Egy félbeszakadt, különös kalandokon át vergődött, sokak által kételyekkel övezett építkezésről van szó, a Bükkhöz legközelebb eső Majláth városrész előnyös környékén, nem akármilyen panorámával a Bükkre, a környező tájra. Ennek dacára az építés évtizednyi fennakadást követően kell hogy újrainduljon.

TISZTELT LAKÁSVÁSÁRLÓK! Felhívjuk azon érdeklődők figyelmét, akik a közeljövőben lakást szándékoznak vásárolni, hogy 2019. március 30-án (szombaton) 10,00 és 14,00 óra között az OXYGEN GARDEN lakóparkban (Miskolc, Gyertyán u. 44.) NYÍLT NAPOT TARTUNK!! Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. április 1-től a lakások négyzetméter árát 5 százalék körüli mértékben szándékozunk megemelni

Egy ma is létező weboldalon például a fenti közlést találjuk mint legfrissebb információt az eredeti ingatlanfejlesztési programról. Nem tudjuk, a hat évvel ezelőtti „nyílt napot” megtartották-e és milyen eredménnyel. Mára az akkor elhangzottak már nem érvényesek – új tulaj, új beruházó, új elképzelések.

– Egyelőre nem kívánjuk értékesíteni a kialakítandó lakásokat, bérbeadásban gondolkodunk – erősítette meg a boon.hu érdeklődésére, hogy cége foglalkozik az újraélesztett ingatlanfejlesztési projekttel. A Cordys Group tulajdonosa, Tirpák István úgy fogalmazott: – Elsődleges célunk most eltüntetni azt a csúnya foltot a dombtetőről, befejezni az építést.

A környék a Google térképén
Forrás: Google Maps 

Sorban álltak, mégse történt semmi

A telek és környezet érdekes történelemmel bír. Úgy tudni, a múlt században, a két világháború között kőbánya működött ott. Ami ez után ott maradt, azt a részt az 1950-60-as évekbeli majláthi családi házas építkezések idején nem építették be. A korabeli építésszabályozási terv sem sorolta be a környéken jellemző kertvárosias övezetbe. Majd, valamikor a rendszerváltás közeli esztendőkben már építési övezetbe sorolták át, és idővel, az ezredforduló után az akkori tulajdonos szállodát akart építeni oda.

Később a Bükkvidéki Vendéglátó Zrt. kezébe került a telek, amely társasházat tervezett rá, ám a cégnek volt párhuzamosan egy belvárosi, Dayka utcai hasonló beruházása is, a majláthi a háttérbe szorult. Akárhogy is, a társasházépítésből akkor nem nagyon lett semmi, elakadt a program, nem költözhettek reménybeli vevők az Oxygen Gardenbe. Hozzáértők úgy tudják, ezt követően, köszönhetően a helyszín, az ingatlan kiemelkedően előnyös tulajdonságainak  – örökpanoráma, Bükk közelsége, csendes-békés környék, a közeli buszvégállomás/Majális-park mint turisztikai központ jövőbeni fejlesztésében rejlő nagy potenciál – sorban álltak az átvételére pályázó új beruházók. Ennek dacára sem történt érdemleges fejlemény. Mostanáig.

 

