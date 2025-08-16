Felépül végre Majláthon az „égbe nyúló” lakópark? (fotók, videó)

Az Oxygen Garden néven építeni kezdett lakópark avagy társasházi épületegyüttes eredeti elnevezéséről nem tudni, él-e a még, a projekt valaha volt honlapja, illetve Facebook-oldala ma elérhetetlen. Maga a félbehagyott építkezés viszont folytatódik. Új tulajdonosa van a projektnek, aki bérlakásokat tervez kialakítani az egyedülálló panorámát ígérő magasházban.

Lakópark lehet végül, de inkább bérlakásokkal

Lakópark, de lakások helyett bérlakások?

Egy félbeszakadt, különös kalandokon át vergődött, sokak által kételyekkel övezett építkezésről van szó, a Bükkhöz legközelebb eső Majláth városrész előnyös környékén, nem akármilyen panorámával a Bükkre, a környező tájra. Ennek dacára az építés évtizednyi fennakadást követően kell hogy újrainduljon.

TISZTELT LAKÁSVÁSÁRLÓK! Felhívjuk azon érdeklődők figyelmét, akik a közeljövőben lakást szándékoznak vásárolni, hogy 2019. március 30-án (szombaton) 10,00 és 14,00 óra között az OXYGEN GARDEN lakóparkban (Miskolc, Gyertyán u. 44.) NYÍLT NAPOT TARTUNK!! Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. április 1-től a lakások négyzetméter árát 5 százalék körüli mértékben szándékozunk megemelni

Egy ma is létező weboldalon például a fenti közlést találjuk mint legfrissebb információt az eredeti ingatlanfejlesztési programról. Nem tudjuk, a hat évvel ezelőtti „nyílt napot” megtartották-e és milyen eredménnyel. Mára az akkor elhangzottak már nem érvényesek – új tulaj, új beruházó, új elképzelések.

– Egyelőre nem kívánjuk értékesíteni a kialakítandó lakásokat, bérbeadásban gondolkodunk – erősítette meg a boon.hu érdeklődésére, hogy cége foglalkozik az újraélesztett ingatlanfejlesztési projekttel. A Cordys Group tulajdonosa, Tirpák István úgy fogalmazott: – Elsődleges célunk most eltüntetni azt a csúnya foltot a dombtetőről, befejezni az építést.

A környék a Google térképén

Sorban álltak, mégse történt semmi

A telek és környezet érdekes történelemmel bír. Úgy tudni, a múlt században, a két világháború között kőbánya működött ott. Ami ez után ott maradt, azt a részt az 1950-60-as évekbeli majláthi családi házas építkezések idején nem építették be. A korabeli építésszabályozási terv sem sorolta be a környéken jellemző kertvárosias övezetbe. Majd, valamikor a rendszerváltás közeli esztendőkben már építési övezetbe sorolták át, és idővel, az ezredforduló után az akkori tulajdonos szállodát akart építeni oda.