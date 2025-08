Kombinálható lesz az új fix 3 százalékos lakáshitel más népszerű otthonteremtési támogatásokkal

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt a kormányrendeletet, melynek célja a már meglevő és népszerű otthonteremtési célú támogatási konstrukciók összehangolása a szeptemberben induló Fix 3 százalékos kamatú, államilag támogatott lakáshitellel.

Sokféle lakás megvásárolható lesz a kedvező kamatozású lakáshitel révén

A jogszabálytervezet fő célja, hogy az első lakástulajdon megszerzését segítő fix 3 százalékos lakáshitellel akár egyszerre legyen igényelhető a CSOK Plusz vagy a Falusi CSOK kamattámogatott hitele is. Az új intézkedés további több ezer családnak nyújthat segítséget otthonteremtési céljai megvalósításában.

Lakáshitel: együtt más kedvezményekkel

A tervezett módosításnak köszönhetően a fix 3 százalékos lakáshitelt igénylők akár a CSOK Plusz, akár a kistelepüléseken a Falusi CSOK kamattámogatott hitelt, valamint mindezekkel együtt a Falusi CSOK vissza nem térítendő támogatást is igénybe tudják venni az új hitelprogrammal együttesen.

A CSOK Pluszt az eddigi 80 millió forint helyett akár 100 millió forintos lakás vagy 150 milliós családi ház megszerzésére is fordíthatják – ráadásul illetékmentesen – a saját közös otthonnal még nem rendelkező fiatal házaspárok. Illetve a CSOK Pluszt a korábban felvett fix 3 százalékos lakáshitel (részbeni vagy egészbeni) kiváltására is lehet majd igényelni, ha az igénylők később összeházasodnak és gyermeket is vállalnak, így a második vagy további gyermeknél a 10-10 milliós tartozás-elengedéssel tudnak élni.

Arra is lehetőség nyílik, hogy az Otthon Starttal szerzett otthonukat később a CSOK Plusz segítségével bővítsék, vagy később a család gyarapodásával nagyobb új otthonba költözhessenek a CSOK Plusz felvételével.

Kedvezmény az adócsökkentés mellé

A kormány az elmúlt 10 évben nemzetközi szinten is kiemelkedő mértékben támogatta a családok otthonteremtését, idén július 1-jén pedig elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. A mostani intézkedések újabb több ezer családnak segíthetnek otthonteremtési céljaik megvalósításában azzal, hogy összehangolják a már meglevő otthonteremtési programokat az új fix 3 százalékos lakáshitellel és kombinálhatóvá teszik azok felvételét.