1 órája
Így utazhatnak házikedvenceink szeptembertől Miskolcon
A város polgármestere emlékeztette a miskolciakat egy júniusi döntésre. A kutyabérlet megszűnéséről posztolt oldalán.
Megszűnik szeptembertől a kutyabérlet, emlékeztetett a miskolci önkormányzat közgyűlésének korábbi döntésére Facebook oldalán Tóth-Szántai József, a város polgármestere. „Szeptembertől ingyenesen szállíthatjuk házi kedvenceinket a miskolci buszokon, villamosokon", posztolta. A facebook-bejegyzés egyébként a kutyák világnapján született.
Döntés a kutyabérletről (is)
A döntés a közgyűlés június 19-i ülésén született meg. A kutyabérlet megszűnésén túl fontosabb, hogy az 1-8. évfolyamon tanulók számára is ingyenessé teszik a miskolci közösségi közlekedésben való részvételt. Miskolcon tehát sokaknak jár az ingyen utazás ősztől.