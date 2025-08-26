augusztus 26., kedd

A világnapon

1 órája

Így utazhatnak házikedvenceink szeptembertől Miskolcon

A város polgármestere emlékeztette a miskolciakat egy júniusi döntésre. A kutyabérlet megszűnéséről posztolt oldalán.

Megszűnik szeptembertől a kutyabérlet, emlékeztetett a miskolci önkormányzat közgyűlésének korábbi döntésére Facebook oldalán Tóth-Szántai József, a város polgármestere. „Szeptembertől ingyenesen szállíthatjuk házi kedvenceinket a miskolci buszokon, villamosokon", posztolta. A facebook-bejegyzés egyébként a kutyák világnapján született.

Nem kell már kutyabérlet
Szeptembertől nem kell már kutyabérletet váltani. Fotó: shutterstock Prostock-studio

Döntés a kutyabérletről (is)

A döntés a közgyűlés június 19-i ülésén született meg. A kutyabérlet megszűnésén túl fontosabb, hogy az 1-8. évfolyamon tanulók számára is ingyenessé teszik a miskolci közösségi közlekedésben való részvételt. Miskolcon tehát sokaknak jár az ingyen utazás ősztől.

 

