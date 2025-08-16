15 perce
Kútba esett egy nő, aztán egy óriási harcsát emeltek ki a Tiszából
Ilyen sem történik minden nap. Kútba esett nőt mentettek, közben jókora harcsát fogtak, de az is kiderül, felépül-e a lakópark.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy kútba esett egy nő Ózdnál, - vagy arra kíváncsi, mekkora harcsát fogtak a Tiszán, vagy a szemétszállítással kapcsolatos változásokra kíváncsi -, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.
Felépül végre Majláthon az „égbe nyúló” lakópark? (fotók, videó)
A létjogosultságát is kérdések övezték, tény viszont, hogy csodás helyen magasodik a ház. Egyelőre, hosszú ideje, üresen, félkészen. Most úgy tűnik, véget ér az Oxygen Garden lakópark évtizedes kálváriája. Ha kíváncsi rá, mi lesz vele, olvasson tovább az alábbi linken:
Milliókat érintő változás jön, ami megváltoztatja a hétköznapokat: ezt kell tudni a MOHU új tervéről
Jelentős átalakulás jön a hazai szemétszállításban. A MOHU ősztől új szabályokat vezet be. Bár a teljes részletszabályzatot csak szeptemberben hozzák nyilvánosságra, az már most látszik, hogy a változások mindenkit érinteni fognak, a családi házaktól a társasházakig, és új fogalmakkal is meg kell barátkoznunk. Ha érdeklik az újdonságok, kattintson az alábbi linkre:
Milliókat érintő változás jön, ami megváltoztatja a hétköznapokat: ezt kell tudni a MOHU új tervéről
Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!
Nem akármilyen horgászatban volt része a Májer Péter, Balogh Róbert párosnak. Sorban akadt horogra több kapitális harcsa a horgászatuk során. Ha kíváncsi rá mekkorák, kattintson az alábbi linkre:
Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!
Kútba esett egy nő! Hatalmas baj történt Ózd környékén, mentőhelikopter a helyszínen (a rendőrök nyilatkozatával frissítve)
Mentőre és mentőhelikopterre lettek figyelmesek péntek délután Ózd közelében. Egy 50 év körüli nő kútba esett Sajópüspökiben. Amennyiben kíváncsi, hogy mi lett vele, kattintson az alábbi linkre:
Kútba esett egy nő! Hatalmas baj történt Ózd környékén, mentőhelikopter a helyszínen (a rendőrök nyilatkozatával frissítve)
Ilyen és ezekhez hasonló izgalmas hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.