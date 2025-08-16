Kútba esett egy nő, aztán egy óriási harcsát emeltek ki a Tiszából

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy kútba esett egy nő Ózdnál, - vagy arra kíváncsi, mekkora harcsát fogtak a Tiszán, vagy a szemétszállítással kapcsolatos változásokra kíváncsi -, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre a kútba esett nőhöz. (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Felépül végre Majláthon az „égbe nyúló” lakópark? (fotók, videó)

A létjogosultságát is kérdések övezték, tény viszont, hogy csodás helyen magasodik a ház. Egyelőre, hosszú ideje, üresen, félkészen. Most úgy tűnik, véget ér az Oxygen Garden lakópark évtizedes kálváriája. Ha kíváncsi rá, mi lesz vele, olvasson tovább az alábbi linken: