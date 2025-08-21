augusztus 21., csütörtök

Titkok

1 órája

Szellemjárta helyek és titokzatos nyomok a lépcsőházakban. Miskolcon is vannak ilyenek

Megindult az újraaszfaltozási program Miskolcon. A KRESZ Is változni fog jövőre. Mutatjuk mire számíthatunk.

Szellemjárta helyek és titokzatos nyomok a lépcsőházakban. Miskolcon is vannak ilyenek

Valami történt a lépcsőházban?

Ezek a KRESZ-változások jönnek 2026-ban, amik teljesen átírják majd a közlekedés kultúráját. 

Ezek az úk KRESZ szabályok forgatják majd fel a közlekedést
Elhoztuk a legfontosabb új információkat az új KRESZ-ről. Lássuk hát, mik ezek az újdonságok, amik fenekestül felforgatják majd a közlekedést.

A KRESZ változása várható hamarosan 

Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el legkésőbb 2025 őszén. Mutatjuk a részleteket.

Lépcsőházi meglepetés csütörtök reggel Miskolcon. Reggelre titokzatos nyomok jelentek meg egy békés társasház lépcsőházában. A legtöbb ember kávéval indítja a napot, de egy helyi lakó egészen más „ébredést” kapott: a lépcsőházban két apró alufólia-darab és egy félig üres ásványvizes palack várta. Vajon mi történhetett? 

Miskolc egyik legismertebb épülete, a húszemeletes melletti tér egykor pezsgésről volt híres. Ma már egészen más a kép. A húszemeletes egy elhagyatott szellemházra emlékeztet, a környéken pedig kezdenek bezárni az üzletek.

 

