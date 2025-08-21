augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új szabályok jönnek!

1 órája

Fenekestül felfordul a KRESZ – összegyűjtöttük az összes közelgő változást, ami mindenkit érinteni fog

Címkék#tehergépkocsi#konkrétum#szabály#matrica#KRESZ#Magyarország

Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Ezek a KRESZ-változások jönnek 2026-ban, amik teljesen átírják majd a közlekedés kultúráját.

Borbély Gergely

Elhoztuk a legfontosabb új információkat az új KRESZ-ről! A vezess.hu arról tájékoztat, hogy minden korábbinál több konkrétumot lehet most tudni arról, hogy mi vár 2026-tól a magyar sofőrökre. Lássuk hát, mik ezek az újdonságok, amik fenekestül felforgatják majd a közlekedést.

Új KRESZ jön 2026-tól.
Ezek az új KRESZ szabályok forgatják majd fel a közlekedést
Forrás:  Facebook

Követési távolság az új KRESZ-ben

Ez a változás azt a célt szolgálja majd, hogy biztosan időben tudjunk reagálni bizonyos helyzetekre. 

A terv szerint autópályán kötelező lesz majd a két másodperces követési távolság megtartása, ami 13 kilométer/órás sebességnél egy másodperc alatt 72,2 métert jelent. Lakott területen kívül egyéb úton egy másodperc a javaslat.

Sebességhatárok változása

A javaslat szerint autóbuszok, tehergépkocsik és járműszerelvények lakott területen kívül csak 90 kilométer/órával haladhatnak majd, a 2,55 méter szélességet el nem érő mezőgazdasági vontatók pótkocsi nélkül és lakott területen kívül pedig 60 kilométer/órával.

Nagyobb sebesség

A tervek szerint az útkezelőknek lehetőségük lehet arra, hogy bizonyos szakaszokon megengedjék a 140 kilométer/órás sebességet is a járműveknek.

Irányjelzésre vonatkozó szabályok

Kanyarodás előtt legalább két másodperccel az irányunkat jelezni kell majd. Természetesen mivel ez nem feltétlenül mindig életszerű, lesznek kivételek.

Vészvillogó

Ezt már most is sokan alkalmazzák, vagyis vészvillogóval jelzik a többi közlekedő részére, hogy figyeljenek, valami gond lehet, lassítani kell. Ez a tervek szerint be is kerül majd az új KRESZ-be.

Cipzár elv

Ez is egy olyan gyakorlat ami már amúgy is egyre jobban működik Magyarországon is, a vészvillogóhoz hasonlóan viszont ezzt is rögzíti majd az új KRESZ.

Idős sofőrök

Az egyre többféle autós matricákhoz hasonlóan bevezet az új KRESZ a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetők megmutatására egy ilyen matricát.

Leállósáv

Ez a félrevezető kifejezés teljesen megszűnhet az útkezelők javaslatára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu