1 órája
Fenekestül felfordul a KRESZ – összegyűjtöttük az összes közelgő változást, ami mindenkit érinteni fog
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Ezek a KRESZ-változások jönnek 2026-ban, amik teljesen átírják majd a közlekedés kultúráját.
Elhoztuk a legfontosabb új információkat az új KRESZ-ről! A vezess.hu arról tájékoztat, hogy minden korábbinál több konkrétumot lehet most tudni arról, hogy mi vár 2026-tól a magyar sofőrökre. Lássuk hát, mik ezek az újdonságok, amik fenekestül felforgatják majd a közlekedést.
Használt autót vennél? Ezért olcsóbb a Škoda, mint az Opel
Követési távolság az új KRESZ-ben
Ez a változás azt a célt szolgálja majd, hogy biztosan időben tudjunk reagálni bizonyos helyzetekre.
A terv szerint autópályán kötelező lesz majd a két másodperces követési távolság megtartása, ami 13 kilométer/órás sebességnél egy másodperc alatt 72,2 métert jelent. Lakott területen kívül egyéb úton egy másodperc a javaslat.
Sebességhatárok változása
A javaslat szerint autóbuszok, tehergépkocsik és járműszerelvények lakott területen kívül csak 90 kilométer/órával haladhatnak majd, a 2,55 méter szélességet el nem érő mezőgazdasági vontatók pótkocsi nélkül és lakott területen kívül pedig 60 kilométer/órával.
Nagyobb sebesség
A tervek szerint az útkezelőknek lehetőségük lehet arra, hogy bizonyos szakaszokon megengedjék a 140 kilométer/órás sebességet is a járműveknek.
Irányjelzésre vonatkozó szabályok
Kanyarodás előtt legalább két másodperccel az irányunkat jelezni kell majd. Természetesen mivel ez nem feltétlenül mindig életszerű, lesznek kivételek.
Vészvillogó
Ezt már most is sokan alkalmazzák, vagyis vészvillogóval jelzik a többi közlekedő részére, hogy figyeljenek, valami gond lehet, lassítani kell. Ez a tervek szerint be is kerül majd az új KRESZ-be.
Cipzár elv
Ez is egy olyan gyakorlat ami már amúgy is egyre jobban működik Magyarországon is, a vészvillogóhoz hasonlóan viszont ezzt is rögzíti majd az új KRESZ.
Idős sofőrök
Az egyre többféle autós matricákhoz hasonlóan bevezet az új KRESZ a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetők megmutatására egy ilyen matricát.
Leállósáv
Ez a félrevezető kifejezés teljesen megszűnhet az útkezelők javaslatára.
Augusztus 20. Borsodban: Zsédától a Lordon át Király Lindáig – és minden szem az égre szegeződik
Meglepő fordulat:Tovább zuhan a gázolaj ára – Íme a legolcsóbb benzinkút
Sokkoló baleset a város közepén: az utas a busz mellé esett egy rossz mozdulat miatt!