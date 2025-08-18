augusztus 18., hétfő

28 perce

Mutatjuk, mire figyelj az utakon, mielőtt útnak indulsz!

Így indul a közlekedés Miskolcon a hét első napján.

Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Lezárások, terelések több helyen a városban.

Fotó: H.A.

Közlekedési információk a hétfő reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

· Alföldi u. 30.

· Árpád u. 55.

· Bacsinszky A. u. 43.

· Bacsinszky A. u. 83.

· Balaton u. - Takta u. kereszteződés

· Balaton u. 14-16.

· Bartók Béla u. 39.

· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben

· Barcsay Á. u. 8.

· Barátság tér 8-10.

· Bádogos u. 5.

· Berekalja 1.

· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

· Bezerédi u. 2.

· Bencések u. 81.

· Csermőkei 16.

· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

· Csokonai u. 32.

· Csokonai utca 98-100.

· Endresz Gy. u. 10.

· Endresz Gy. u. 31.

· Egressy G. u. 25.

· Erdősor 3.

· Erkel F. u. 35.

· Fazola u. garázs sor

· Finkey u. 2.

· Görögszőlő 24/A

· Görögszőlő 28.

· Fonoda-Csokonai sarok

· Forgács A. u. 20.

· Fogarasi – Koboz sarok

· Hegyalja u. 207.

· Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok

· Isaszeg u. 7/A

· Jegenyés u. 21.

· József u. 27.

· Kapitány 19.

· Kapitány kürt

· Kiss József u. 61.

· Kolozsvári u. 13.

· Kolozsvári utca

· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés

· Kőporos u. 74.

· Latabár E. u. 13.

· Lehár Ferenc u. 27.

· Lonovics u. 5.

· Illyés Gy. u. 24.

· Maros utca 41.

· Maros u. 28.

· Mária u. 11.

· Mura 8.

· Nagy Lajos király u. 3.

· Nádas u. 31.

· Nándorfehérvári u. 14.

· Pattantyús u. 1.

· Puskin u. 42-44.

· Réz u. 14.

· Szarkahegy u. 38.

· Selyemrét u. 20.

· Szentistványi u. 16.

· Szent István u. 15.

· Szendrei u. 2.

· Tömösi u. 7.

· Tapoly u. 8.

· Telepy Gy. u. 13.

· Tetemvár felső sor 219.

· Tízeshonvéd u. 20.

· Tópart u. 24.

· Tulipán u. 12.

· Vécsey K. u. 13.

· Vizirózsa 6.

· Vörösmarty u. 17.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Közlekedési balesetről nincs információnk!

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

 

