Mutatjuk, mire figyelj az utakon, mielőtt útnak indulsz!

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.