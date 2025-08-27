Kátyúzás, rekonstrukció, hibaelhárítás – ezeken a miskolci utakon számíthatsz rájuk

Augusztus 27-én az Igazság és a Bárczay utcákban kátyúzási munkálatok zajlanak. A munkavégzés ideje alatt átmeneti forgalomkorlátozások léphetnek életbe az érintett útszakaszon. Kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint a fokozott óvatosságot az adott területen való áthaladáskor.

A fotó illusztráció

Fotó: HE

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.