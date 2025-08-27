1 órája
Kátyúzás, rekonstrukció, hibaelhárítás – ezeken a miskolci utakon számíthatsz rájuk
Közlekedési információk a reggeli órákban.
Augusztus 27-én az Igazság és a Bárczay utcákban kátyúzási munkálatok zajlanak. A munkavégzés ideje alatt átmeneti forgalomkorlátozások léphetnek életbe az érintett útszakaszon. Kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint a fokozott óvatosságot az adott területen való áthaladáskor.
Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.
A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
· Alkotmány u. 37.
· Árpád u. 55.
· Bacsinszky A. u. 43.
· Bacsinszky A. u. 83.
· Balaton u. - Takta u. kereszteződés
· Balaton u. 14-16.
· Bartók Béla u. 39.
· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés
· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
· Bezerédi u. 2.
· Bencések u. 81.
· Csáby L. u. 1.
· Csermák A. u. 49.
· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
· Csehov u. 2.
· Csokonai u. 32.
· Csokonai u. 98-100.
· Endresz Gy. u. 10.
· Endresz Gy. u. 31.
· Erdősor 3.
· Erkel F. u. 35.
· Erenyő u. 30.
· Fazola u. garázs sor
· Finkey u. 2.
· Forgács A. u. 20.
· Fogarasi u. – Koboz u. kereszteződés
· Görögszőlő 24/A
· Görögszőlő 28.
· Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok
· Isaszeg u. 7/A
· Jegenyés u. 21.
· József u. 27.
· József A. 45.
· Kapitány kürt
· Koboz u. – Fogarasi u. kereszteződés
· Kolozsvári utca
· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés
· Klapka Gy u. - Coop boltnál
· Lehár Ferenc u. 27.
· Lonovics u. 5.
· Lonovics u. 9.
· Illyés Gy. u. 24.
· Maros u. 28.
· Mária u. 11.
· Nagy Lajos király u. 3.
· Nádas u. 31.
· Puskin u. 42-44.
· Réz u. 14.
· Szarkahegy u. 38.
· Szántó K. J. u. 69.
· Selyemrét u. 20.
· Szentistványi u. 16.
· Szentpéteri kapu 55.
· Szent István u. 15.
· Szendrei u. 2.
· Széchenyi u. - Centrum, térköves járda
· Tapoly u. 8.
· Telepy Gy. u. 13.
· Tetemvár felső sor 219.
· Tópart u. 24.
· Tulipán u.12.
· Vörösmarty u.17.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk, balesetmentes közlekedést kíván a Miskolci Városgazda!– tájékoztatta boon.hu-t a Miskolci Városgazda.
