1 órája

Kátyúzás, rekonstrukció, hibaelhárítás – ezeken a miskolci utakon számíthatsz rájuk

Közlekedési információk a reggeli órákban.

Augusztus 27-én az Igazság és a Bárczay utcákban kátyúzási munkálatok zajlanak. A munkavégzés ideje alatt átmeneti forgalomkorlátozások léphetnek életbe az érintett útszakaszon. Kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint a fokozott óvatosságot az adott területen való áthaladáskor.

A fotó illusztráció
Fotó: HE

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
· Alkotmány u. 37.

· Árpád u. 55.

· Bacsinszky A. u. 43.

· Bacsinszky A. u. 83.

· Balaton u. - Takta u. kereszteződés

· Balaton u. 14-16.

· Bartók Béla u. 39.

· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés

· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

· Bezerédi u. 2.

· Bencések u. 81.

· Csáby L. u. 1.

· Csermák A. u. 49.

· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

· Csehov u. 2.

· Csokonai u. 32.

· Csokonai u. 98-100.

· Endresz Gy. u. 10.

· Endresz Gy. u. 31.

· Erdősor 3.

· Erkel F. u. 35.

· Erenyő u. 30.

· Fazola u. garázs sor

· Finkey u. 2.

· Forgács A. u. 20.

· Fogarasi u. – Koboz u. kereszteződés

· Görögszőlő 24/A

· Görögszőlő 28.

· Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok

· Isaszeg u. 7/A

· Jegenyés u. 21.

· József u. 27.

· József A. 45.

· Kapitány kürt

· Koboz u. – Fogarasi u. kereszteződés

· Kolozsvári utca

· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés

· Klapka Gy u. - Coop boltnál

· Lehár Ferenc u. 27.

· Lonovics u. 5.

· Lonovics u. 9.

· Illyés Gy. u. 24.

· Maros u. 28.

· Mária u. 11.

· Nagy Lajos király u. 3.

· Nádas u. 31.

· Puskin u. 42-44.

· Réz u. 14.

· Szarkahegy u. 38.

· Szántó K. J. u. 69.

· Selyemrét u. 20.

· Szentistványi u. 16.

· Szentpéteri kapu 55.

· Szent István u. 15.

· Szendrei u. 2.

· Széchenyi u. - Centrum, térköves járda

· Tapoly u. 8.

· Telepy Gy. u. 13.

· Tetemvár felső sor 219.

· Tópart u. 24.

· Tulipán u.12.

· Vörösmarty u.17.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk, balesetmentes közlekedést kíván a Miskolci Városgazda!– tájékoztatta boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

További híreket olvashat portálunkon.

 

