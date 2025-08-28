Egyes miskolci útszakaszokon lezárás, torlódás, lassabb haladás várható csütörtökön

A Corvin utcában, a Szentpáli utca irányába, az Arany János utca kereszteződésétől egészen a Centrumig félpályás útlezárás van érvényben. A korlátozásra a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt a forgalmat jelzőlámpa irányítja, ezért az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell számítani.

A fotó illusztráció

Fotó: Takács József

Kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

· Alkotmány u. 37.

· Árpád u. 55.

· Bacsinszky A. u. 43.

· Bacsinszky A. u. 83.

· Balaton u. - Takta u. kereszteződés

· Balaton u. 14-16.

· Bartók Béla u. 39.

· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés

· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

· Bezerédi u. 2.

· Bencések u. 81.

· Csáby L. u. 1.

· Csermák A. u. 49.

· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

· Csehov u. 2.

· Csokonai u. 32.

· Csokonai u. 98-100.

· Endresz Gy. u. 10.

· Endresz Gy. u. 31.

· Erdősor 3.

· Erkel F. u. 35.

· Erenyő u. 30.

· Fazola u. garázs sor

· Finkey u. 2.

· Forgács A. u. 20.