augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

19°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci közlekedési információk

1 órája

Lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát hosszú időre – mutatjuk, merre kerülhetsz!

Címkék#Miskolci közlekedési információk#közlekedési információ#Közlekedési információk#útinfó

Mutatjuk, mire számíthatnak augusztus 7-én a miskolci utakon. Miskolci közlekedési információk csütörtökön.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.

Miskolci közlekedési információ, csütörtök
Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Lezárták itt az utat a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
Fotó: H.A.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

 

Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

Miskolci közlekedési információk

Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

· Alföldi u. 30.

· Bacsinszky u. 83.

· Balaton u. - Takta u. kereszteződés

· Bartók Béla u. 39.

· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben

· Barcsay Á. u. 8.

· Barátság tér 8-10.

· Bádogos u. 5.

· Berekalja 1.

· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

· Bezerédi u. 2.

· Csermőkei 16.

· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

· Csokonai u. 32.

· Csokonai utca 98-100.

· Endresz Gy. u. 31.

· Egressy G. u. 25.

· Előhegy u. 62.

· Erkel F u. 35.

· Ernyebán u. 21.

· Fazola u. garázs sor

· Finkey u. 2.

· Fonoda-Csokonai sarok

· Forgács A. u. 20.

· Győri kapu 21.

· Haladás u. 29.

· Hegyalja u. 207.

· Homok u. 19.

· Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok

· Isaszeg u. 7/A

· Jegenyés u. 21.

· Kapitány 19.

· Kapitány kürt

· Kassai u. 4.

· Kiss József u. 61.

· Kolozsvári u. 13.

· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés

· Kozma A u.- Déli u. kereszteződés

· Kőporos u. 74.

· Kőműves u. 1-3.

· Közdomb u. 7.

· Latabár E.u. 13.

· Lehár Ferenc u. 27.

· Illyés Gy. u. 24.

· Madarász V. u. 10.

· Maros utca 41.

· Maros u. 28.

· Mária u. 11.

· Mónus I. u. 6.

· Mura 8.

· Nagy Lajos király u. 3.

· Nádas u. 31.

· Nándorfehérvári u. 14.

· Pattantyús u. 1.

· Puskin u. 42-44.

· Szarkahegy u. 38.

· Szentistványi u. 16.

· Szent István u. 15.

· Tapoly u. 8.

· Tetemvár felső sor 219.

· Tízeshonvéd u. 20.

· Tópart u. 24.

· Tulipán u. 12.

· Várközi Lajos u. 13.

· Vécsey K. u. 12.

· Vécsey K. u. 13.

· Vizirózsa 6.

· Vörösmarty u. 17.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

Ezek is érdekelhetik:

Szavazás

Korábbi szavazások

Ön mivel szokott inkább fizetni? Készpénzzel vagy bankkártyával?

Korábbi szavazások

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu