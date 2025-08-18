42 perce
Kövér László szerint már nem a rendszerváltozásról szól a politika
A politika ma már nem a rendszerváltozásról szól, hála a 2010-ben megalakult kormány vezetésének - mondta az Országgyűlés elnöke hétfőn, a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol egy pódiumbeszélgetésen vett részt az Összmagyar Egyetemista Tábor című rendezvényen.
Kövér László szerint valóban sikerült befejezni a rendszerváltozást, amely a házelnök generációja számára egy történelmi lehetőség és élmény volt. Hozzátette, azóta teljesen átalakult a kommunikáció, a jövő évi választás kampány érdemi része pedig már a virtuális világban fog zajlani.
Kiemelte, alkalmazkodni kell az új kommunikációhoz és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. Megjegyezte, a közéletben eddig volt értelmes vita a politikai felek között arról, hogy ki mit akar ahhoz képest ami van, de ma már ilyen diskurzus nem folyik és szemlátomást nincs is rá igény.
Arról is beszélt a házelnök, hogy az ellenzéki politikai kommunikáció leegyszerűsödött arra az állításra, hogy minden rossz és ehhez képest azt akarják, hogy minden jó legyen. Hozzátette, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) évekkel ezelőtt viccesen adta elő az ingyen sör és örök élet ígéretét, a parlamenten kívüli ellenzéki pártok már minden humort lehántva erről ezt ígérik a magyar választóknak.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke tartott előadást a Rákóczi Szövetség Összmagyar Egyetemista TáborábanFotók: Vajda János
