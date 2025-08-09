augusztus 9., szombat

Friss adat

29 perce

Miskolcon stagnál a koronavírus örökítőanyaga

Címkék#NNGYK#mintájában#koronavírus koncentráció

A Népegészségügyi központ tájékoztatása szerint: stagnált a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A múlt heti adatok alapján Miskolc is az átlaghoz tartozott a koronavírus szempontjából.

Boon.hu

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton a honlapján.

koronavírus
A friss adatok szerint stagnál a koronavírus örökítőanyaga
Fotó: Laufer László

Azt írták, hogy az év 31. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnált. Így volt ez 18 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban, míg csökkenést csak Szeged vízmintájában tapasztaltak. 

Így alakult a koronavírus örökítőanyag koncentráció

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Salgótarjánban, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

 

