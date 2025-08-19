Ők kapták az idei év kormányhivatali elismeréseit Borsod-Abaúj-Zemplénben - fotók!

Tiszaújvárosban, Szerencsen, Ózdon, Mezőkövesden, Mezőcsáton, Encsen és Edelényben, a járási hivataloknál, illetve a megyeszékhelyen a központban dolgozó munkatársak, beosztottak és vezetők részesültek elismerésben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kormányhivatal augusztus 20-i ünnepsége alkalmából. Két önkormányzati vezető főispáni dicséretet kapott. Fény derült a két legfőbb kitüntetett személyére is. A Miskolci Nemzeti Színházban kedden nagyszabású ünnepség keretében dr. Alakszai Zoltán főispán és Tállai András miniszterhelyettes adta át az elismeréseket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, államalapító Szent István királyunk tiszteletére, ünnepi megemlékezést rendezett Fotó: Vajda János

A Kormányhivatal a legjobbjait díjazta

Kezdjük a legfontosabbal. Az Év Kormánytisztviselője címet ebben az esztendőben Lukácsné Hegedűs Henriette kapta, aki a Kormányhivatal a szociális és gyámügyi osztályának vezetője. A hivatalos indoklásból (amit elegáns füzetkében, sőt, komoly küllemű kiadványban kinyomtatva jelentetett meg, az összes kitüntetettre vonatkozó tartalommal, a hivatal) kiolvasható, a szakember 1986-tól dolgozik a közigazgatásban, komolyabb szakmai váltást is végrehajtott már pályafutása során, és arról is vall, hogy

úgy olvasok jogszabályt, ahogy más regényt, és úgy próbálom megoldani az ügyeket, mint ha rejtvény lenne.

Az Év Ügyfélszolgálati Tisztviselője pedig Bacsóné Sárosi Tímea kormányablak-szakügyintéző lett, aki Edelényben dolgozik, s megtudhatjuk róla, munkájában a vezérfonalat egy Assisi Szent Ferenctől vett idézet adja, három évtizeden túlnyúlik immár szolgálati ideje, és munkája legfőbb tanulságának azt tartja, hogy

csak akkor lehetek igazán eredményes, ha a megszerzett tudás mellett előítéletek nélkül közelítek minden ügyhöz.

Ami a további, ugyanezen a napon átnyújtott elismeréseket illeti: