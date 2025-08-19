1 órája
Ők kapták az idei év kormányhivatali elismeréseit Borsod-Abaúj-Zemplénben - fotók!
Az Év Kormánytisztviselőjét, az Év Ügyfélszolgálati Tisztviselőjét, valamint további díjazott munkatársakat ünnepeltek kedden Miskolcon. A Kormányhivatal augusztus 20-i ünnepségét a színházban tartották.
Fotó: Vajda János
Tiszaújvárosban, Szerencsen, Ózdon, Mezőkövesden, Mezőcsáton, Encsen és Edelényben, a járási hivataloknál, illetve a megyeszékhelyen a központban dolgozó munkatársak, beosztottak és vezetők részesültek elismerésben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kormányhivatal augusztus 20-i ünnepsége alkalmából. Két önkormányzati vezető főispáni dicséretet kapott. Fény derült a két legfőbb kitüntetett személyére is. A Miskolci Nemzeti Színházban kedden nagyszabású ünnepség keretében dr. Alakszai Zoltán főispán és Tállai András miniszterhelyettes adta át az elismeréseket.
A Kormányhivatal a legjobbjait díjazta
Kezdjük a legfontosabbal. Az Év Kormánytisztviselője címet ebben az esztendőben Lukácsné Hegedűs Henriette kapta, aki a Kormányhivatal a szociális és gyámügyi osztályának vezetője. A hivatalos indoklásból (amit elegáns füzetkében, sőt, komoly küllemű kiadványban kinyomtatva jelentetett meg, az összes kitüntetettre vonatkozó tartalommal, a hivatal) kiolvasható, a szakember 1986-tól dolgozik a közigazgatásban, komolyabb szakmai váltást is végrehajtott már pályafutása során, és arról is vall, hogy
úgy olvasok jogszabályt, ahogy más regényt, és úgy próbálom megoldani az ügyeket, mint ha rejtvény lenne.
Az Év Ügyfélszolgálati Tisztviselője pedig Bacsóné Sárosi Tímea kormányablak-szakügyintéző lett, aki Edelényben dolgozik, s megtudhatjuk róla, munkájában a vezérfonalat egy Assisi Szent Ferenctől vett idézet adja, három évtizeden túlnyúlik immár szolgálati ideje, és munkája legfőbb tanulságának azt tartja, hogy
csak akkor lehetek igazán eredményes, ha a megszerzett tudás mellett előítéletek nélkül közelítek minden ügyhöz.
Ami a további, ugyanezen a napon átnyújtott elismeréseket illeti:
Főispáni elismeréseket adott át dr. Alakszai Zoltán 08.18.Fotók: Vajda János
Főispáni dicséretben részesült:
- Balog Istvánné, hatósági osztály vezetője, Szerencs
- dr. Bögös Éva, kormányablak-osztály vezetője, Ózd
- Dobai Roland, műszeres analitikus
- Dobosné dr. Paszternák Éva, lakástámogatási jogi szakügyintéző
- dr. Gyulainé Garai Adrienne, növényvédelmi felügyelő
- dr. Kis Nóra, földhivatali osztály vezetője, Mezőkövesd
- Kecskés Judit, helyszíni ellenőr
- Keresztessy László, informatikai üzemeltetési osztály vezetője
- Kolozsvári Edit, hulladékgazdálkodási ügyintéző
- Magyari Ferenc, számviteli referens
- Marossy Gábor, közegészségügyi szakügyintéző
- Marton Tamás, munkaerőpiaci osztály, szakmai szolgáltatási megvalósító, Mezőcsát
- dr. Molnár Erika, humánpolitikai referens
- Négyesi Zsolt, örökségvédelmi szakértő
- Sándor Tímea, kormányablak-szakügyintéző, Encs
- Siposné dr. Béres Mária, gyámügyi szakügyintéző
- Szentirmai Mária Edit, hatósági szakügyintéző
- Szerencsi János István, gépjárművezető, Mezőkövesd
- Török-Nagy Marianna, munkaügyi szakügyintéző
- Varga Tiborné, kormányablak-osztály vezetője, Tiszaújváros
Főispáni Elismerő Oklevélben részesül:
- Mikola Gergely polgármester, Encs
- dr. Herczeg Tibor jegyző, Szuhakálló
Szent István és az origó
Az Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott rendezvényen – a Miskolci Nemzeti Színház nagytermében – vendégként részt vett: Csöbör Katalin, Csuzda Gábor, Demeter Zoltán, Kiss János országgyűlési képviselők, továbbá Tóth-Szántai József miskolci polgármester és Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke. Házigazdaként Alakszai Zoltán főispán ünnepi beszédében Szent István – mint fogalmazott – közigazgatás-szervezői munkáját méltatta, az évezreddel ezelőtt uralkodott királyról úgy emlékezett meg, mint „Magyarország mennyei patrónusa”, és hogy „az államalapító munkájában összefonódik az államiság és a kereszténység”, ő volt „a mai értelemben vett magyarság origója”. A hivatali vezető megköszönte napjainkbeli kollégáinak, „a hétköznapok hőseinek” eddig elvégzett munkáját, úgy említve őket, mint „az ezeréves magyar államigazgatás részei”. További feladatukul azt jelölte ki: hűnek maradni az ezeréves hagyományhoz és egyúttal megfelelni a 21. század kihívásainak.
Hasonlóképp az egykori uralkodót és történelmi emlékezetét emlegette beszédében Tállai András. A miniszterhelyettes arról értekezett, ami Szent István idején lezajlott, „nem csak politikai aktus volt, de történelmi iránytű”. Megidézte ezer évre visszatekintő gondolatmenetében – sorolva a megyénk históriájának történelmi jelentőségű momentumait – a középkori putnoki vár őreit, a néhai diósgyőri várfalak közt született királyi-királynői döntéseket, aztán az 1707. évi ónodi országgyűlést, a sárospataki kollégiumot mint nemzetnevelő intézményt, Miskolci polgárvárosát a maga sok évszázados iparával, kereskedelmével, kultúrájával. Végül a jövő évi országgyűlési választásokra utalt, amiről azt jósolta: „Meg fogja határozni, merre induljon el Magyarország; óriási válaszút.” Zárásként leszögezte, a kormánytisztviselők sokszor észrevétlen munkája nélkülözhetetlen, és „a kormány elkötelezett abban, hogy munkájukhoz megkapják a méltó megbecsülést”.
