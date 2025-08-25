augusztus 25., hétfő

Szünidő végi mesebirodalom a könyvtárban

Címkék#A II Rákóczi Ferenc Könyvtár#mesedélelőtt#mesebirodalom#program#gyermekkönyvtár

Mesedélelőttöket szerveznek a héten. A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárosai már a nyarat búcsúztatják.

Két nyárbúcsúztató rendezvénnyel is készülnek a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárosai. Előbb augusztus 26-án, kedden mese és kézműveskedés lesz a nyár jegyében, mely 10 órától kezdődik. A gyermekkönyvtárosok különleges foglalkozással készülnek, melynek részeként mindenki megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. 

A Rákóczi könyvtárban, Miskolcon
Nyár eleji foglalkozáson a könyvtárban Fotó: RFK

Mesetarisznya a könyvtárban

Másnap, augusztus 27-én, szerdán ugyancsak 10 órakor kezdődik a rendezvény, melynek középpontjában a mese áll. Az Egyszer volt hol nem volt a Mesetarisznyában címet viselő rendezvény az előszavas mesélés könyvtári hagyományait eleveníti fel és természetesen a gyerekek maguk is kipróbálhatják milyen egy mese szereplőivé válni. 

 

