Szünidő végi mesebirodalom a könyvtárban

Két nyárbúcsúztató rendezvénnyel is készülnek a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárosai. Előbb augusztus 26-án, kedden mese és kézműveskedés lesz a nyár jegyében, mely 10 órától kezdődik. A gyermekkönyvtárosok különleges foglalkozással készülnek, melynek részeként mindenki megtalálja a számára kedves elfoglaltságot.

Nyár eleji foglalkozáson a könyvtárban Fotó: RFK

Mesetarisznya a könyvtárban

Másnap, augusztus 27-én, szerdán ugyancsak 10 órakor kezdődik a rendezvény, melynek középpontjában a mese áll. Az Egyszer volt hol nem volt a Mesetarisznyában címet viselő rendezvény az előszavas mesélés könyvtári hagyományait eleveníti fel és természetesen a gyerekek maguk is kipróbálhatják milyen egy mese szereplőivé válni.