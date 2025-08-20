augusztus 20., szerda

István névnap

Zene és tánc

Csavard fel a szőnyeget még utoljára a nyáron, Bogácson! Augusztus 20 és szezonzáró programok várnak

Címkék#koncert#augusztus 20#program#tűzijáték

Bogács idén is várja az érdeklődőket a nyár végi szezonzáró programjaival. Természetesen augusztus 20-án is kihagyhatatlan időtöltések lesznek koncerttel.

Boon.hu

Idén, augusztus 20-án ünnepi szezonzáró programok lesznek Bogácson. Nagykoncertekkel, ünnepi tűzijátékkal, zamatos bükki borokkal és persze jó hangulattal várják az érkezőket. Többek között koncertezik Fenyő Miklós is.

Koncertekkel és proramokkal vár Bogács a nyár végén is.
Fenyő Miklós koncert is lesz a szezonzárón
Forrás: programturizmus.hu

Szezonzáró koncertek és programok

A nyár végi programok Bogácson augusztus 20-tól 23-ig tartanak. Huszadikán a Közösségi Ház udvarára várja a közönséget 19:30-tól a Nyáresti dallamok Hajtmann Ildikóval és Gál Csabával.

Huszonegyedikén a Rendezvényparkban lesz a program, ahol 19:30-tól egy vígjátékot nézhetnek meg az érdeklődők két részben.

Huszonharmadikán pedig a zárónapon Fenyő Miklós koncertezik majd a Rendezvényparkban 20:00-tól.

 

