55 perce
Csavard fel a szőnyeget még utoljára a nyáron, Bogácson! Augusztus 20 és szezonzáró programok várnak
Bogács idén is várja az érdeklődőket a nyár végi szezonzáró programjaival. Természetesen augusztus 20-án is kihagyhatatlan időtöltések lesznek koncerttel.
Idén, augusztus 20-án ünnepi szezonzáró programok lesznek Bogácson. Nagykoncertekkel, ünnepi tűzijátékkal, zamatos bükki borokkal és persze jó hangulattal várják az érkezőket. Többek között koncertezik Fenyő Miklós is.
Szezonzáró koncertek és programok
A nyár végi programok Bogácson augusztus 20-tól 23-ig tartanak. Huszadikán a Közösségi Ház udvarára várja a közönséget 19:30-tól a Nyáresti dallamok Hajtmann Ildikóval és Gál Csabával.
Huszonegyedikén a Rendezvényparkban lesz a program, ahol 19:30-tól egy vígjátékot nézhetnek meg az érdeklődők két részben.
Huszonharmadikán pedig a zárónapon Fenyő Miklós koncertezik majd a Rendezvényparkban 20:00-tól.
