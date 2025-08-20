Csavard fel a szőnyeget még utoljára a nyáron, Bogácson! Augusztus 20 és szezonzáró programok várnak

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szezonzáró koncertek és programok

A nyár végi programok Bogácson augusztus 20-tól 23-ig tartanak. Huszadikán a Közösségi Ház udvarára várja a közönséget 19:30-tól a Nyáresti dallamok Hajtmann Ildikóval és Gál Csabával.

Huszonegyedikén a Rendezvényparkban lesz a program, ahol 19:30-tól egy vígjátékot nézhetnek meg az érdeklődők két részben.