Jubileumi koncertet ad a harmincéves Szent László Kórus

Címkék#jubileum#koncert#Ars Sacra Fesztivál#kórus

Harmincéves lett a mezőkövesdi Szent László Kórus. A jubileum alkalmából, az Ars Sacra Fesztivál keretében fognak koncertet adni

Boon.hu

Szeptember 21-én lesz a mezőkövesdi Szent László Kórus harmincadik éves jubileumi hálaadó hangversenye. Az esemény a kóruskoncerttel 16 órakor kezdődik majd a Szent László templomban.

Jubileumi koncertet ad a Szent László Kórus.
Jubileumi koncertet ad a Szent László Kórus
Forrás: mezokovesd.hu

 

Az Ars Sacra Fesztivál, ahol a koncert művészet

Minden érdeklődőt szeretettel vár 2025-ben is az Ars Sacra Fesztivál. Szeptember 13. és 21. között országszerte – és határon túl is – több száz ingyenes programmal várják a látogatókat. A fesztivál immár tizenkilencedik alkalommal bizonyítja, hogy a szakrális művészet nemcsak hagyományőrzés, hanem eleven és inspiráló párbeszéd a jelenkor emberével – zenében, képművészetben, irodalomban, építészetben és közösségi élményben – olvasható a fesztivál hivatalos weboldalán.

 

