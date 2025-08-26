37 perce
Jubileumi koncertet ad a harmincéves Szent László Kórus
Harmincéves lett a mezőkövesdi Szent László Kórus. A jubileum alkalmából, az Ars Sacra Fesztivál keretében fognak koncertet adni
Szeptember 21-én lesz a mezőkövesdi Szent László Kórus harmincadik éves jubileumi hálaadó hangversenye. Az esemény a kóruskoncerttel 16 órakor kezdődik majd a Szent László templomban.
Az Ars Sacra Fesztivál, ahol a koncert művészet
Minden érdeklődőt szeretettel vár 2025-ben is az Ars Sacra Fesztivál. Szeptember 13. és 21. között országszerte – és határon túl is – több száz ingyenes programmal várják a látogatókat. A fesztivál immár tizenkilencedik alkalommal bizonyítja, hogy a szakrális művészet nemcsak hagyományőrzés, hanem eleven és inspiráló párbeszéd a jelenkor emberével – zenében, képművészetben, irodalomban, építészetben és közösségi élményben – olvasható a fesztivál hivatalos weboldalán.
