Neves alkalom!

51 perce

Sztárfellépők a katlanban – Jubileumi koncert lesz!

Címkék#100 Tagú Cigányzenekar#Tokaj Fesztiválkatlan#jubileumi koncert

Magával ragadó ünnep lesz Tokajban. A jubileumi alkalom apropóján nagy koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar, amely most 40 éves.

Borbély Gergely

Most vasárnap, 2025. augusztus 17-én lenyűgöző koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar. Az alkalom azért lesz rendkívül különleges, mert a zenekar most ünnepli a negyvenedik születésnapját. Egy nagyszabású koncertre invitálják hát a rajongókat a Tokaj Fesztiválkatlanba 20:30-tól.

Koncertet ad születésnapja alkalmából a 100 Tagú Cigányzenekar
Jubileumi koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar
Forrás: www.100tagu.hu

Miért érdemes elmenni a koncertre?

Nagyon egyszerű. A világ leghíresebb cigányzenekara ünnepel majd a színpadon. Már 4 évtizede szívják magukba a zenei hagyományt és tudást, ezért nem mindennapi élményben lehet része a közönségnek ezen a napon.

A 100 Tagú Cigányzenekar hagyományápoló művészi tevékenysége felbecsülhetetlen érték és formációjában nincs párja a világon.

Ezek a zenészek már gyerekkoruk óta „kézről kézre” adják tovább egyedülálló előadásmódjukat. Lenyűgöző repertoárjukban a klasszikus zene - Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate, Strauss - mellett szerepelnek operett és népzenei művek, magyar nóták és a tradicionális magyar cigánymuzsika is különleges hangszerelésben, amelyet a zenekara jellemző hangzásvilág tolmácsol. 

Különleges helyszín

A Tokaj Fesztiválkatlan különleges atmoszférája – Borsod-Abaúj-Zemplén meseszép vidékén – ideális hátteret ad a koncert varázsához.

 A hűvös esti levegőben a zene hullámaiban megélni ezt a különleges alkalmat, még bensőségesebb élménnyé teszi a közönség számára.

 

