1 órája
Sztárfellépők a katlanban – Jubileumi koncert lesz!
Magával ragadó ünnep lesz Tokajban. A jubileumi alkalom apropóján nagy koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar, amely most 40 éves.
Most vasárnap, 2025. augusztus 17-én lenyűgöző koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar. Az alkalom azért lesz rendkívül különleges, mert a zenekar most ünnepli a negyvenedik születésnapját. Egy nagyszabású koncertre invitálják hát a rajongókat a Tokaj Fesztiválkatlanba 20:30-tól.
Miért érdemes elmenni a koncertre?
Nagyon egyszerű. A világ leghíresebb cigányzenekara ünnepel majd a színpadon. Már 4 évtizede szívják magukba a zenei hagyományt és tudást, ezért nem mindennapi élményben lehet része a közönségnek ezen a napon.
A 100 Tagú Cigányzenekar hagyományápoló művészi tevékenysége felbecsülhetetlen érték és formációjában nincs párja a világon.
Ezek a zenészek már gyerekkoruk óta „kézről kézre” adják tovább egyedülálló előadásmódjukat. Lenyűgöző repertoárjukban a klasszikus zene - Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate, Strauss - mellett szerepelnek operett és népzenei művek, magyar nóták és a tradicionális magyar cigánymuzsika is különleges hangszerelésben, amelyet a zenekara jellemző hangzásvilág tolmácsol.
Különleges helyszín
A Tokaj Fesztiválkatlan különleges atmoszférája – Borsod-Abaúj-Zemplén meseszép vidékén – ideális hátteret ad a koncert varázsához.
A hűvös esti levegőben a zene hullámaiban megélni ezt a különleges alkalmat, még bensőségesebb élménnyé teszi a közönség számára.
