Sztárfellépők a katlanban – Jubileumi koncert lesz!

Miért érdemes elmenni a koncertre?

Nagyon egyszerű. A világ leghíresebb cigányzenekara ünnepel majd a színpadon. Már 4 évtizede szívják magukba a zenei hagyományt és tudást, ezért nem mindennapi élményben lehet része a közönségnek ezen a napon.

A 100 Tagú Cigányzenekar hagyományápoló művészi tevékenysége felbecsülhetetlen érték és formációjában nincs párja a világon.

Ezek a zenészek már gyerekkoruk óta „kézről kézre” adják tovább egyedülálló előadásmódjukat. Lenyűgöző repertoárjukban a klasszikus zene - Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Erkel, Brahms, Csajkovszkij, Sarasate, Strauss - mellett szerepelnek operett és népzenei művek, magyar nóták és a tradicionális magyar cigánymuzsika is különleges hangszerelésben, amelyet a zenekara jellemző hangzásvilág tolmácsol.

Különleges helyszín

A Tokaj Fesztiválkatlan különleges atmoszférája – Borsod-Abaúj-Zemplén meseszép vidékén – ideális hátteret ad a koncert varázsához.

A hűvös esti levegőben a zene hullámaiban megélni ezt a különleges alkalmat, még bensőségesebb élménnyé teszi a közönség számára.