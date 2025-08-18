Akkor csináljuk jól, amikor családtaggá válik a komposzt: ezekkel a dolgokkal megöli!

A Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke, F. Nagy Zsuzsa nemcsak szakértője a tökéletes komposzt kialakításának és fenntartásának, de szavait elhallgatva szerelmese is. Véleménye szerint ugyanúgy kell tekinteni rá, mintha családtag lenne. A komposztálás Borsodban is azt kellene, hogy jelentse mindenkinek, aki belevág, hogy azt meg kell etetni, itatni, forgatni, folyamatosan szemmel tartani és ha szükséges, akkor beavatkozni, mint például most, a nyári forróság idején.

A komposztálás Borsodban egy tudomány: F. Nagy Zsuzsa a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke családtagként tekint rá Forrás: MW

A komposztálás két alapvető eleme

F. Nagy Zsuzsa úgy fogalmaz, hogy a komposzt egy élőlény. Növekedésének, érésének két nagyon fontos alapja van: a levegő és a víz. A legegyszerűbb talán a főzéshez hasonlítani a komposztálás folyamatát. Mint egy jó leves elkészítésénél, folyamatosan rakjuk bele az alapanyagokat, amiknek kevesebb főzési idő kell később, amiknek több, azt már az elején. A másik nagyon fontos szempont, a helyes arányok szem előtt tartása. Egy jó komposzt 60-70 százaléka úgynevezett barna anyagokból áll, ilyenek a gallyak, ágak, a kisebb százaléka pedig zöld anyagokkal teli. Ha az arány borul, csökken az erjedés hatékonysága, élőlényünk „megbetegedik”.