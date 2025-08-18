augusztus 18., hétfő

Fortélyok

2 órája

Akkor csináljuk jól, amikor családtaggá válik a komposzt: ezekkel a dolgokkal megöli!

Címkék#Borsod#tippek-tanácsok#Zöld Kapcsolat Egyesület#komposztálás#tiltólista

Boldog boldogtalan nekivágott, de vajon jól csináljuk-e. A komposztálás Borsodban is gyakori, de csak akkor van értelme, ha együtt lélegzünk vele.

Bahor-Juhász Ágnes
Akkor csináljuk jól, amikor családtaggá válik a komposzt: ezekkel a dolgokkal megöli!

Nem minden mehet a tartályba komposztálás során! Van amivel megöljük az erjedést

Forrás: MW

A Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke, F. Nagy Zsuzsa nemcsak szakértője a tökéletes komposzt kialakításának és fenntartásának, de szavait elhallgatva szerelmese is. Véleménye szerint ugyanúgy kell tekinteni rá, mintha családtag lenne. A komposztálás Borsodban is azt kellene, hogy jelentse mindenkinek, aki belevág, hogy azt meg kell etetni, itatni, forgatni, folyamatosan szemmel tartani és ha szükséges, akkor beavatkozni, mint például most, a nyári forróság idején.

Komposztálást végez F.Nagy Zsuza kültéren
A komposztálás Borsodban egy tudomány: F. Nagy Zsuzsa a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke családtagként tekint rá Forrás: MW

A komposztálás két alapvető eleme

F. Nagy Zsuzsa úgy fogalmaz, hogy a komposzt egy élőlény. Növekedésének, érésének két nagyon fontos alapja van: a levegő és a víz. A legegyszerűbb talán a főzéshez hasonlítani a komposztálás folyamatát. Mint egy jó leves elkészítésénél, folyamatosan rakjuk bele az alapanyagokat, amiknek kevesebb főzési idő kell később, amiknek több, azt már az elején. A másik nagyon fontos szempont, a helyes arányok szem előtt tartása. Egy jó komposzt 60-70 százaléka úgynevezett barna anyagokból áll, ilyenek a gallyak, ágak, a kisebb százaléka pedig zöld anyagokkal teli. Ha az arány borul, csökken az erjedés hatékonysága, élőlényünk „megbetegedik”.

A komposztálás egy olyan eljárás, amely természetes biológiai folyamatokon alapul, és amelynek eredményeképpen humuszképző anyagok és szervetlen ásványi sók keletkeznek. A folyamat során az összegyűjtött, természetes eredetű hulladékot a mikro- és makroorganizmusok, pajorok, gombák, giliszták lebontják, így keletkezik a komposzt. Utóbbiakat F. Nagy Zsuzsa talajlakóknak nevezi, akiket támogatni kell abban, hogy munkájukat elvégezhessék. Így például védeni kell őket az erős naptól, a sötétet kedvelik. Kánikula esetén fontos, hogy locsoljuk és takarjuk le a komposztunkat.

Honnan tudjuk, hogy mikor egészséges és mikor beteg a komposztunk?

Évekig is eltart, mire megértjük saját komposztunkat, a szakértő szerint körülbelül három év, amire ráérzünk arra, hogyan működik a sajátunk. Ugyanis mindenkié más és más. Fontos, hogy ne szemétként tekintsünk erre, hanem mint egy családtagra, élőlényre. A komposzt normálisan kellemes, édeskés illatú, egyáltalán nem bűzös szagú. Ha utóbbit tapasztaljuk, az annak a jele, hogy a természetes körforgás és a talajlakóink hatékonyságával valami nem stimmel.

A jó hír az, hogy ugyanúgy, mint amikor elsózzuk a levest, a borsodi komposztálók is folyamatosan módosíthatnak a körülményeken, és korrigálható szinte bármilyen hiba, ha figyeljük a tartályban végbemenő folyamatokat. Ha túl sok a nedvesség például, akár penészedést is tapasztalhatunk, ilyenkor szárazanyagot tegyünk a zöld-hulladék tetejére. A mikroklíma is sokat számít. Az állandó tűző napsütés eltolja a komposztunk kémiai értékeit, nem lesz ideális a talajlakók számára. Az árnyékos, sötétebb viszonyok között viszont újra szaporodnak és erjedést segítenek a mikroorganizmusok.

Tiltólista az ideális komposzt fenntartásához

Ha megfelelő empátiával és ismeretekkel látunk hozzá a háztartási és kerti hulladékok újrahasznosításához, tudnunk kell melyek azok, amelyek gyengítik a talajlakók hatékonyságát, esetenként ki is ölik őket, így a komposztálás lehetetlenné válik. Olyan anyagokat is kerülni kell, amik potenciálisan parazitákat, fertőző baktériumokat tartalmazhatnak, mint például a szalmonella.

  • Olajos vagy zsíros ételmaradékok
  • Tejtermékek
  • Hús és csontok
  • Műanyag teafilterek
  • Háziállatok ürüléke
  • Fényes papír vagy magazinok
  • Túl sok citrusféle (elsavasítja az erjedési környezetet, megöli a lebomlást segítő gilisztákat)
  • Szöszök a szárítógépből

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

