Filmforgatás

45 perce

Mondtuk, hogy ne lepődjön meg, ha összefut vele! Hát most megnézheti!

Címkék#rendező#színész#Koltai Róbert#filmforgatás#színész-rendező#Balla Riana Emma

A kilencvenes évek sikerfilmjének Gyuszi bácsija vagy éppen a bakter, akinek „indul a háza”? Igen, őt láthatta a miskolci utcán. De Koltai Róbert maga is büszke, hogy hol forgat, és szelfit posztolt magáról.

Boon.hu

„Mint Ványa bácsi a parkban” – kommentelte egy követője-ismerőse a népszerű színész Facebook-oldalán megosztott fotót. A posztoló, azaz Koltai Róbert pedig csak annyit írt oda: „Miskolc...”

Koltai Róbert
Koltai Róbert egy miskolci padon.
Forrás:  Facebook

Koltai Róbert Miskolcról posztolt

Ne lepődjön meg! – figyelmeztette jó előre olvasóit a Boon.hu arra az esetre, ha ki-ki összefutna a Jászai Mari-díjas művésszel a megyeszékhely közterein. Nincs ok ugyanis a csodálkozásra ezekben a napokban, mert bár az aktort elsősorban Kaposvárhoz (másodsorban pedig természetesen a fővároshoz) köti a kultúra iránt érdeklődő közvélemény, épp ezekben a napokban Miskolcon forgat a színész-rendező. Sőt, tegyük mindjárt hozzá, Borsod megye amúgy sem áll távol tőle, hiszen első mozidirektori sikerét követően (Sose halunk meg, 1993) filmjét annak idején részben Tiszalúcon forgatta; 1996-ban ott is volt a jeles műalkotás díszbemutatója.

Tehát Koltai Róbert aktuálisan éppen az észak-magyarországi nagyvárosból küldözget fotót a nagyvilágnak és kedvelőinek online formában, teszi ezt bizonyára annak a darabnak a forgatási szüneteiben, amiről ebben a cikkünkben írtunk a minap.

Mit lehet tudni, mielőtt ennek a premierjét is megélhetnénk a belátható jövőben?

  • egy fiatal rendező kisjátékfilmjéről van szó
  • a másik főszereplő Hoffmann Ferenc
  • a Népkerti Vigadó volt az egyik kiemelt jelentőségű forgatási helyszín (tegnap)
