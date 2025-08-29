2 órája
Mondtuk, hogy ne lepődjön meg, ha összefut vele! Hát most megnézheti!
A kilencvenes évek sikerfilmjének Gyuszi bácsija vagy éppen a bakter, akinek „indul a háza”? Igen, őt láthatta a miskolci utcán. De Koltai Róbert maga is büszke, hogy hol forgat, és szelfit posztolt magáról.
„Mint Ványa bácsi a parkban” – kommentelte egy követője-ismerőse a népszerű színész Facebook-oldalán megosztott fotót. A posztoló, azaz Koltai Róbert pedig csak annyit írt oda: „Miskolc...”
Koltai Róbert Miskolcról posztolt
Ne lepődjön meg! – figyelmeztette jó előre olvasóit a Boon.hu arra az esetre, ha ki-ki összefutna a Jászai Mari-díjas művésszel a megyeszékhely közterein. Nincs ok ugyanis a csodálkozásra ezekben a napokban, mert bár az aktort elsősorban Kaposvárhoz (másodsorban pedig természetesen a fővároshoz) köti a kultúra iránt érdeklődő közvélemény, épp ezekben a napokban Miskolcon forgat a színész-rendező. Sőt, tegyük mindjárt hozzá, Borsod megye amúgy sem áll távol tőle, hiszen első mozidirektori sikerét követően (Sose halunk meg, 1993) filmjét annak idején részben Tiszalúcon forgatta; 1996-ban ott is volt a jeles műalkotás díszbemutatója.
Ne lepődjön meg, ha összefut Koltai Róberttel Miskolc utcáin!
Tehát Koltai Róbert aktuálisan éppen az észak-magyarországi nagyvárosból küldözget fotót a nagyvilágnak és kedvelőinek online formában, teszi ezt bizonyára annak a darabnak a forgatási szüneteiben, amiről ebben a cikkünkben írtunk a minap.
Mit lehet tudni, mielőtt ennek a premierjét is megélhetnénk a belátható jövőben?
- egy fiatal rendező kisjátékfilmjéről van szó
- a másik főszereplő Hoffmann Ferenc
- a Népkerti Vigadó volt az egyik kiemelt jelentőségű forgatási helyszín (tegnap)