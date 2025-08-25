Új éjszakai klub nyílik Miskolcon, itt vannak a részletek!

Miskolc éjszakai élete látványosan megmozdult. Megjelent a SOHO, hamarosan nyit a megújult, ikonikus Rockwell Klub, nő az igény a minőségi, mégis sokszínű szórakozásra. Ebbe a pezsgésbe érkezik új szereplőként a Club River a József Attila utcában.

Hamarosan új klub pezsdíti fel Miskolc éjszakai életét.

Fotó: Takács József

Egy újabb klub Miskolcon? Miért pont itt?

Miskolciként azt láttuk, hogy az eddig csendesebb városban elkezdett valami mozgolódni, létrejött a SOHO, újítják a Rockwell Klubot stb. Mi is szeretnénk bővíteni a lehetőségeket az emberek számára, hogy legyen még egy hely, ahol jól érezhetik magukat

– nyilatkozta a klub vezetősége a boon.hu-nak. A helyszín kiválasztása sem volt egyszerű, körültekintően jártak el, sok szempontot figyelembe véve, végül egy ipari jellegű épületre esett a választásuk.

Rengeteg helyet megnéztünk már korábban, de mindig akadt valami… volt, ahol a lakók közelsége jelentett problémát, mert fontos szempont volt, hogy ne zavarjunk senkit. Máshol kivitelezhetetlen volt az elegendő vészkijárat. Amikor azonban rátaláltunk erre az épületre, rögtön éreztük, hogy megtaláltuk az igazit.

Ilyen még nem volt Miskolcon

A River egy stílusában letisztult, elegáns helyszínt kíván nyújtani.

Fontos, hogy amikor valaki belép, ne egy rideg, sötét lyukat lásson. A cél az elegancia és a partyhangulat tökéletes egyensúlya, egy olyan mix, ami Miskolcon még nem volt.

Zeneileg a klasszikus klubérzést hoznák vissza: a Club River elsősorban DJ-kre épít majd, a fő profil a DJ-k által játszott zene. A közönséget kor szerint is megszólítják. Pénteken inkább a fiatalabb, 18–25 éves közönséget célozzák, míg szombaton a 25 évnél idősebb vendégkört várják. Terveik szerint pénteken a fiatalok kedvencei, szombaton az örök slágerek dominálnak majd.

Akár privát élményt is kaphatunk

A Club River más stílust és hangulatot szeretne kínálni, mint a város többi szórakozóhelye. Például a galériás, saját toalettel rendelkező VIP szint és a külön helyiségek lehetőséget adnak arra, hogy a nagyobb baráti társaságok kényelmesen, privát módon élvezhessék az estét. A vezetőség célja, hogy egy kicsit exkluzív, menő irányzatot képviseljenek, ahol a vendégek különleges élményben részesülhetnek. Tervekben sincs hiány.

Nagy előnye a klubnak a hozzá tartozó, több mint 3000 négyzetméteres külső terület, ahol a jövőben akár street food ételeket is kínálhatunk – természetesen nagy színpad mellett – ez azonban még a jövő zenéje.

És hogy mikor bulizhatunk a város legújabb helyén?

A nyitás pontos dátuma egyelőre nem ismert, de mindent megtesznek, hogy minél hamarabb bemutatkozhassanak a miskolci közönségnek.