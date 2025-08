Végre! 1 órája

Hűsölhetnek végre a tiszaújvárosi óvodások is

A nyarak egyre melegebbek, már-már elviselhetetlenek, mindenki vízpartra menekül vagy klimatizált helyiségbe. Nemcsak az idősek és betegek szervezetét viseli meg a tartós forróság, hanem a gyerekekét is. Kint is, bent is meleg van, klíma híján a négy fal között meg lehet főni.

Persze vannak praktikák, reggeli frissítőszellőztetés, redőnyleengedés, függöny, de ezek sem hoznak igazi enyhülést. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda nyáron is nyitva van, folyamatosan tartanak ügyeletet, az épületek felváltva fogadják a gyerekeket. Az intézmény három épületében, a Bóbitában, a Tündérkertben és a Szivárványban már korábban is felmerült az igény klímák telepítésre, lett is mindhárom épületben egy-egy, idén pedig jön a folytatás. Klíma lesz a tiszaújvárosi ovikban

Fotó: www. tiszaujvaros.hu "Önkormányzati forrásból, közel 1,2 millió forintból folytatjuk az óvodák klimatizálását" - tudta meg a tiszaujvaros.hu Molnárné Tóth Anitától, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ vezetőjétől. "Újabb jelzések érkeztek az ott dolgozóktól, ezért úgy döntött a város vezetése, hogy újabb hűtő- fűtő klímákat telepít, mindhárom épületbe egyet-egyet. A szerződést már megkötöttük a kivitelezővel, terveink szerint még a nyáron felszerelik ezeket az egységeket olyan csoportszobákba, amik összenyithatóak, hiszen így nagyobb teret tudnak hűteni."

