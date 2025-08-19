Akiket elismertek vármegyénkből a nemzeti ünnep alkalmából

Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Dr. Székely László, a Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány Kuratóriumának és a Borsodi Bányász Vadásztársaság elnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének tiszteletbeli elnöke, az Országos Magyar Vadászati Védegylet volt elnöke részére, a magyar vadászszervezetek nemzetközi kapcsolatainak megerősítése, valamint a magyar vadászhagyományok és vadászati értékek megőrzése és továbbadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

A kitüntetéseket az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából adták át MTI/Purger Tamás

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Sajgó Gábor, a Tolcsva-Bor Kft. ügyvezető tulajdonosa részére, a tokaji bor nemzetközi és hazai szintű sikere érdekében kivételes elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adományozta Gasztonyi Éva, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetője, kuratóriumi elnöke részére, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és talajvédelmi tevékenységéért.



Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Dr. Horváth Zita történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Dr. Szabó Norbert Péter geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át: Dr. Tóth Arnold, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.

Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.