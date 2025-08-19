1 órája
Akiket elismertek vármegyénkből a nemzeti ünnep alkalmából
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Íme Borsod-Abaúj-Zemplén kiválóságai.
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Dr. Székely László, a Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány Kuratóriumának és a Borsodi Bányász Vadásztársaság elnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének tiszteletbeli elnöke, az Országos Magyar Vadászati Védegylet volt elnöke részére, a magyar vadászszervezetek nemzetközi kapcsolatainak megerősítése, valamint a magyar vadászhagyományok és vadászati értékek megőrzése és továbbadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta.
Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Sajgó Gábor, a Tolcsva-Bor Kft. ügyvezető tulajdonosa részére, a tokaji bor nemzetközi és hazai szintű sikere érdekében kivételes elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként.
Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adományozta Gasztonyi Éva, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetője, kuratóriumi elnöke részére, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és talajvédelmi tevékenységéért.
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Dr. Horváth Zita történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Dr. Szabó Norbert Péter geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.
Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át: Dr. Tóth Arnold, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.
Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át: Dr. Tóth Péter, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének címzetes egyetemi tanára.
Boncsér Gábor népzenész, a Számadó Zenekar művészeti vezetője, a Bulgárföldi Általános Iskola és a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola tanára, a Tradíció Edukáció Alapítvány elnöke magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.
Dr. Szolyák Péter muzeológus, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Dr. Kiss Ákosné Gonda Erika, az Eszmék és Értékek Alapítvány és a Bárczay Alapítvány Miskolc és Környéke Fejlesztéséért elnöke,
magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.
Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Dr. Heltai János irodalomtörténész, könyvtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott tudományos kutatója.
